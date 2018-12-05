Akpınar: Zübeyde Hanım Müzesi'ni bize verin

Karşıyaka Belediyesi, Kordon’da demirli bulunurken bakıma alınan ve restorasyonun ardından ‘kütüphane ve kafe’ olarak değerlendirileceği açıklanan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’nin Karşıyaka’ya verilmesini istedi. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Müze Gemi’yi, Karşıyaka sahilinde, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtımız ile Kadına Saygı Müzemizin önüne demirleyelim” dedi

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in simgelerinden biri olan ve uzun yıllar Kordon’da demirli halde bulunduktan sonra geçtiğimiz aylarda bakıma alınan ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’nin Karşıyaka’ya verilmesi için resmi talepte bulundu. Müze geminin, kütüphane ve kafe olarak hizmete devam edeceğine yönelik açıklamaların ardından resmi olarak girişimlere başlayan Karşıyaka Belediyesi, ilgili kurumlara ‘Zübeyde Hanım’ı Karşıyaka’ya verin’ talebini iletti.

“SAHİP ÇIKACAĞIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Zübeyde Hanım Gemisi, İzmirimizin simgelerindendir. Bir süredir bakımda olan Yüzer Müze’nin ne hikmetse Millet Kıraathanesi’ne dönüştürüleceği söyleniyor. Böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. Atatürk’ün kenti olan ve annesi Zübeyde Hanım’ı da en önemli emaneti olarak bağrında yaşatan Karşıyaka, bu tarihi değerimize de sahip çıkacaktır. Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, kültürün başkenti haline dönüştürdüğümüz Karşıyaka’nın sahilinde, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi’nin yanı başında demirlemelidir. Bu konuda resmi girişimleri başlattık. Geçmiş dönemlerde sembolik rakamlara kurumlara verilmeye çalışılan Müze Gemi’ye Karşıyaka hak ettiği değeri gösterecektir” dedi.