Akpınar’dan öğrencilere ‘tribün’ hediyesi

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bayraklı Talatpaşa Ortaokulu’ndan gelen tribün talebini karşılıksız bırakmadı. Öğrenciler ve yönetimin isteğini kısa sürede yerine getiren Başkan Akpınar, okula yaptığı ziyarette sevgi gösterileriyle karşılandı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu hizmetleri Karşıyaka dışına da taşıyarak dayanışma ruhunu güçlendiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de Bayraklılı çocukların yüzünü güldürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bayraklı Talatpaşa Ortaokulu yönetimi ve öğrencilerinin talebi üzerine, okul bahçesine tribün yaptırdı.



Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 170 metrekarelik alanda 120 koltuk ile tribün oluşturuldu. Öğrencilerin olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlamak amacıyla da boyalı trapez sac ile üst kaplaması yapıldı. Uzun zamandır istedikleri tribüne kavuşan öğrenciler, okullarını ziyaret eden Başkan Akpınar’a sevgi gösterileriyle teşekkür etti. Akpınar ve çocuklar birlikte basketbol oynadı, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.



KÜÇÜK DOKUNUŞLAR, BÜYÜK MUTLULUKLAR



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyakamıza en güzel hizmetleri sunmaya çalışırken, ilçemizin dışından gelen talepleri de gücümüz yettiğince karşılamaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar Kütahya’dan Nevşehir’e kadar pek çok kentte dayanışma örnekleri sergiledik. Bayraklılı çocuklarımızın tribün isteğini de karşılıksız bırakamazdık. Hepsinin bu çatı altında mutlu anlar yaşamasını, neşeli anılar biriktirmesini diliyorum. Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.



