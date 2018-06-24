AKP’li vekilin korumaları HDP seçmenine darp etti iddiası

AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır’ın korumaları Bornova’da HDP seçmenini darp etti. İzmir Bornova'da bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu'nda konvoy halinde sandıkları gezen AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır ve beraberindeki AKP’liler kendilerine tepki gösteren HDP’lilere saldırdı

Konvoy halinde okulları gezen AKP 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Necip Nasır, korumaları ve AKP Gençlik Kolları üyeleri HDP’lilerden tepki gördü. HDP’li seçmenlerin, yüze yakın kişiyle, seçim çalışması yapar gibi gezen AKP’li gruba ‘sandık çevresinde bu şekilde gezemeyeceklerini’ hatırlatması üzerine arbede çıktı. Oy kullanımları engellenen HDP’li seçmenler okuldan ayrıldıktan sonra mahallede takip edilerek sokak ortasında AKP’li grup tarafından darp edildi. Polisin uzun namlulu silahlarla okul binası ve bahçedeki oy veren seçmenleri bölgeden uzaklaştırdığı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da okula geldiği belirtildi.