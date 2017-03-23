Akşener pazar günü miting yapacak

MHP'den ihraç edilen referandum için 'hayır' kamyanyasını yürüten Meral Akşener, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda pazar günü İzmirliler'e seslenecek. Afiş ve pankartlarla duyurusu yapılan miting hakkında konuşan MHP eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İzmir pazar günü hep birlikte tek adam rejimine 'hayır' diyecek. Gündoğdu Meydanı'ndan gün doğacak. Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye'nin geleceği olan herkesi bekliyoruz" dedi.Kaynak: DHA
Mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılması bekleniyor.
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