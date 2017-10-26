Aktarlarda fiyat bu yıl da değişmedi

Kış İzmir'de de soğuk yüzünü göstermeye başladı. Mevsim geçişinde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar doğal bitkilere yöneliyor. Kış yaklaşırken doğal bitkilere talebin arttığını belirten Kemeraltı esnafı ise durumdan oldukça memnun
Ayşegül Başçı- Havanın gün geçtikçe soğumasıyla birlikte İzmir'de gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı bitkilere rağbet arttı. Gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, şifalı bitkiler satın almak için aktarlara akın ediyor. En çok ilgiyi ise 'kış çayı' görüyor. İçerisinde, zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın, papatya, ıhlamur, kuşburnu, hibiskus, hatmi çiçeği, ada çayı, karanfil gibi bitkiler bulunan kış çayının kilosu 70 liradan satışa sunuluyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamurun fiyatlarının yükselişe geçtiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen 30 yıllık esnaf Fatih Ocak, 'Fiyatlarda bir değişiklik yok. Ihlamurun fiyatı geçen seneyle hemen hemen aynı, sezon içinde tabi fiyatlarda ufak tefek iniş çıkışlar oluyor. Kış aylarının vazgeçilmez bitkileri ıhlamur ve adaçayının yanı sıra; zencefil, zerdeçal, kuşburnu, gibi bitkilerin fiyatlarında da bir değişiklik yok. Çiçek ıhlamur 150 liraya satılırken, yaprak ıhlamur 100 lira ile 90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor' dedi. Ihlamurun hiçbir yan etkisinin olmadığına dikkat çeken Ocak, şöyle devam etti: Hiçbir yan etkisi bulunmayan ıhlamurun aksine migren ağrılarını hafiflettiği, kaygıyı azalttığı, ishal tedavisinde kullanıldığı, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığı ve çarpıntıyı önlediği biliniyor.