Aktaş Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı

Küçük Menderes havzasının yıllardır sabırsızlıkla beklediği Aktaş Barajı’nda adım adım sona yaklaşılıyor. Dev projede barajın gövde dolgusu tamamen bitirilirken; yüzde 95’lik gerçekleşme oranına ulaşıldı. Aktaş Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 12 milyon lira ek gelir sağlayacak

Türkiye’nin en verimli ovalarından İzmir Küçük Menderes Ovası’na Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden müjde var. Çiftçinin yıllardır sabırsızlıkla beklediği Aktaş Barajı’nda sona gelindi. 15 bin 800 dekar araziyi sulayacak projede barajın gövde dolgusu tamamen bitirilirken, yüzde 95’lik gerçekleşme oranına ulaşıldı.



Ödemiş’in Kayaköy Beldesi sınırları içinde yer alan Aktaş Çayı üzerine inşa edilen barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde planlandı. 2013 yılında başlanan gövde inşaatı kapsamında 4.79 milyon m3’lük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olan barajda gövde kaplama çalışmaları devam ederken, vana odası rölakasyon yolu da bitirildikten sonra su tutulmaya başlanacak.



Yüzde 95’i tamamlandı



44.38 milyon m3 su tutma hacmine sahip olacak Aktaş Barajı Ödemiş İlçesine bağlı; İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy köyleri ile Kayaköy Beldesinde toplam 15.800 dekar tarım arazisine can suyu sağlayacak.



K. Menderes’in kaderi değişecek



Ödemiş havzasının kaderini değiştirecek proje tamamlandığında dekar başına 872 liralık ek gelir sağlanacak. Bölgedeki arazilerde verim yüzde 40 ile 65 oranında artacak. Çiftçiye 2. hatta 3.ürün alma şansı doğacak. Şehirlere havzadan göçü önlemesi de beklenen proje; bölgedeki ürün çeşitliliğini artıracak; yer altı sularının aşırı kullanımıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının da önüne geçecek.

Ülke ekonomisine her yıl 2017 rakamlarıyla 11.93 milyon liralık katkı vermesi beklenen Aktaş Barajı 1350 kişi ye de istihdam olanağı yaratacak.



Projede şu ana kadar neler yapıldı?



546 m uzunluğundaki derivasyon tüneli ve dolusavak imalatları tamamlandı.

1.155.000 m3 sıyırma kazısı tamamlandı.

Memba ön sedde dolgusu, memba batardosu ve mansap topuk seddesi ile baraj gövdesinde 4.79 milyon m3 dolgu tamamlandı.

10.425 m rölekasyon yolu ve 601,5 m uzunluğunda çeşitli ebatta sanat yapısı tamamlandı.

2.400 m uzunluğundaki kaya ocağı yolu, 812 m uzunluğundaki baraj ulaşım yolu tamamlandı.

13.449 m uzunluğunda perde ve kapak enjeksiyonu imalatı tamamlandı.