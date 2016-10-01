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    • AKUT’tan 20. yıl ziyareti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AKUT’un ( Arama Kurtarma Derneği) yöneticilerini ağırladı. Arama kurtarma çalışmalarının görmezden gelinebilecek bir alan olmadığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Elimizden geldiğince sizleri desteklemeye hazırız” dedi

    01 Ekim 2016 Cumartesi 14:14
    AKUT’tan 20. yıl ziyareti
    AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve ekibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. 20. yaşını kutlayan AKUT’un İzmir’de de 10 yılı geride bıraktığını belirten Mahruki, Başkan Aziz Kocaoğlu’na bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

     
    Erteleme, öteleme, görmezden gelme

    Arama ve kurtarma faaliyetlerinde başarılı çalışmalarıyla AKUT’un öne çıktığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise  “AKUT ekibi en zor şartlarda bile sakınmadan, çekinmeden hayat kurtarmaya yönelik gönüllü faaliyette bulunmakta. Arama kurtarma ertelenebilecek, ötelenebilecek, görmezden gelinebilecek bir alan değil.  Biz bu konunun hassasiyetinin farkındayız ve elimizden geldiğince sizleri desteklemeye hazırız" dedi.

    Ali Nasuh Mahruki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür plaketi ile kendi yazdığı "Vatan lafla değil, eylemle sevilir" isimli kitabını hediye etti. Ziyarete AKUT Vakfı Genel Müdürü Jülide Ergin ile AKUT İzmir ekibinden Murat Çamoğlu da katıldı.
     
     

    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediye, Başkanı, Aziz

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