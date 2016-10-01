AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve ekibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. 20. yaşını kutlayan AKUT’un İzmir’de de 10 yılı geride bıraktığını belirten Mahruki, Başkan Aziz Kocaoğlu’na bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.





Erteleme, öteleme, görmezden gelme



Arama ve kurtarma faaliyetlerinde başarılı çalışmalarıyla AKUT’un öne çıktığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “AKUT ekibi en zor şartlarda bile sakınmadan, çekinmeden hayat kurtarmaya yönelik gönüllü faaliyette bulunmakta. Arama kurtarma ertelenebilecek, ötelenebilecek, görmezden gelinebilecek bir alan değil. Biz bu konunun hassasiyetinin farkındayız ve elimizden geldiğince sizleri desteklemeye hazırız" dedi.



Ali Nasuh Mahruki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür plaketi ile kendi yazdığı "Vatan lafla değil, eylemle sevilir" isimli kitabını hediye etti. Ziyarete AKUT Vakfı Genel Müdürü Jülide Ergin ile AKUT İzmir ekibinden Murat Çamoğlu da katıldı.









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