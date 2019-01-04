Alaattin Yüksel: Bu şehrin gelişmesini önleyemezler

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Alaattin Yüksel, iktidar partisinin önüne koyduğu tüm engellere rağmen İzmir'in planlı gelişmesini sürdüreceğini söyledi.

Burcu Özkan - Alaattin Yüksel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun en önemli yatırımlarından biri kentin gelişme alanlarında gelecek planlarının yapılmış olması. Ulaşımdan tarıma, tasarım kentinden turizme, çevre yatırımlarından kültür sanata kadar pek çok alanda planlamalar yapıldı. Gelecek dönemde yapılacak olan, kentimizi rant saldırılarından koruyacak şekilde yapılmış plan hedeflerini daha ileri uygulamalarla geliştirmek olacak" dedi.

Yatırımlar bütün hızıyla sürecek

İktidarın İzmir'in çevresindeki illere verdiği teşvik imkânlarını yıllardır İzmir'den esirgediğini hatırlatan Alaattin Yüksel, "İzmir'e yapılan her türlü engellemeye karşın bu yıl Büyükşehir Belediyesi 6 milyarlık dev bütçesinin % 40'ı yine yatırımlara ayırdı. Türkiye'de bütçesinin neredeyse yarıya yakın bölümünü yatırımlara ayıran başka bir belediye yok. İzmir ekonomisine iktidarın yapmadığı teşviki İzmir Belediyesi tek başına yapıyor" dedi.

Ege'de topyekûn kalkınma

İzmir'in Ege ekonomisinden ayrı düşünülemeyeceğini, kentin hedeflerinin bölge kentleri ile bütünleşerek büyütülmesi gerektiğine de değinen Alaattin Yüksel, "İzmir'in çevre yatırımlarındaki tecrübesini komşu illerle paylaşmalıyız. Gediz ve Menderes havzalarını arındırmak için çalışmalıyız. Bölgede tarım faaliyetlerini çoğaltmalıyız. Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Lojistik Bölge hedeflerimizin de bölge ile bütünleşmesini sağlamalıyız. En önemlisi de bölgenin turistik zenginliklerini pazarlamayı en temel hedef olarak seçmeliyiz. Bölge üretimini sanayide, tarımda, hizmet sektöründe büyüteceğiz ve hep birlikte kazanacağız" dedi.

İzmirliyiz yaparız

Bu seçimlerde önemli olanın, dünyanın en baskıcı iktidarlarından biri haline gelen AKP iktidarına karşı çıkmak ve yerel seçimlerde yeniden demokrasiye geçişin önünü açmak olduğunu vurgulayan Alaattin Yüksel; "İnanıyorum ki toplumumuzun içinde bulunduğu umutsuzluk hali 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dağılacak. Başta demokrasinin başkenti olan İzmir'imiz olmak üzere ülkemizde de güzel günler göreceğiz. Bu umudu İzmir'den yükselteceğiz" diye konuştu.