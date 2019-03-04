Alaçatı'da kara şemsiye açıldı

120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı Turizm Derneği, 9 ana sorunun çözümü için 'Kara Şemsiye' hareketi başlattı. Çeşme Belediye Başkan Adayları ile "Yeniden Alaçatı" sloganıya toplantı düzenleyen dernek yönetimi, sorunların çözülmemesi halinde ellerinde şemsiye ile her hafta belediye önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

The Stay Otel'de iki gün süren toplantı turizmcilerin buluşma noktası oldu. Sorun ve çözüm önerilerin yer aldığı 'Alaçatı Dosyası' toplantıya davet edilen Çeşme Belediye Başkan Adayları MHP'li Mustafa Cenger, Bağımsız Fatma Esen Kabadayı ve CHP'li Ekrem Oran'a sunuldu. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, sunum öncesi salona kara şemsiye bırakarak "Biz bunu değil, gökkuşağı gibi huzur veren, mutluluk veren, gelecek vaat eden, Alaçatı kültürünü benimseyen renkli bir şemsiye istiyoruz. Yetkiyi alan ve bu yetkiyi Alaçatı için kullanan başkan istiyoruz" dedi.

Yetkiyi alın

Alaçatı'da en büyük sorunun gürültü kirliliği ve kamusal alanlardaki işgaller olduğunu belirten Denizeri "Alaçatı 14 yıl önce eğlence olmadan marka oldu. Ancak son dört yılda farklı bir yapıyla gelişen eğlence kültürü, Alaçatı'nın sahip olduğu değeri düşürmeye başladı. Kesinlikle korumacı turizm anlayışı uygulanmalı. Eğlence, dinlenmeyi bozmamalı. Yüksek sesli müzik yayınına izin vermemek, Alaçatı turizmini bitirmez. Bu yüzden gürültü sorunu netolarak çözülmeli. Yetki belediyede olmalı, belediye de denetim yapmalı. Bunlar olmazsa, Alaçatı'da huzurlu yaşam, hayalden öteye olmaz" diye konuştu.

Öne çıkan sorunlar

Alaçatı Turizm Derneği Genel Sekreteri Esra Koçdemir ise üç başkan adayına, şemsiyede 9 tel olduğunu ve her telin bir sorunu simgelediğini söyledi. Koçdemir, "Geç saatlere kadar süren bir gürültü kirliliği önlenemedi. Gündüz sokaklara taşan yüksek sesli müzik kirliliği buna eklendi. Vale görünümlü otopark mafyası gerçeğiyle yaşıyoruz. Bodyguard kültürü gelişti, uyuşturucu trafiği arttı, fuhuş sorunu da var. Eller havaya kültürü gelişti ve düşük ziyaretçi profiliyle karşı karşıyayız. En önemli sorun ise tüm bunları dert etmeyen yine düşük kaliteli işletme sayısındaki ciddi artış" dedi.