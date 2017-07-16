Alaçatı'daki kavgada Fatih Terim ve damatları karakolluk oldu

Alaçatı'da birbirine komşu iki restoran arasındaki anlaşmazlık yüzünden dün akşam çıkan kavgaya Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı karıştı. Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu ve çalışanları, Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve korumaları hakkında 'yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla şikayetçi oldu

İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı turizm beldesi Alaçatı'da geçen hafta Beşiktaş eski yöneticisi Emin Önal'a ait Club Baba Köyiçi Çarşısı açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi ve eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu'ya ait 'Yüzevler Kebapçısı', Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ortağı olduğu 'Beeves Steak House' açıldı. İki komşu restoran arasında 'duvar' ve 'fırın' tartışması çıktı.



İddiaya göre Ahmet Baran Çetin komşu işyeri ile arasını kapattı ve Yüzevler Kebapçısı'nın fırını az ileriye yapmasını istedi. Selahattin Aydoğdu da fırını 60 santim ileriye aldı. Ancak bunu yeterli bulmayan Çetin, açılış yapıldıktan sonra fırının biraz daha ileriye alınmasını istedi, ancak bu talep yerine getirilmedi. Bu arada Club Baba Köyiçi Çarşısı yönetimi 'Beeves Steak House' ile 'Yüzevler Kebapçısı' arasındaki bölmenin kaldırılmasını istedi.



FATİH TERİM DEVREYE GİRDİ



İki işyeri arasındaki anlaşmazlık Fatih Terim'e iletildi. Futbol dünyasından oldukları için birbirini tanıyan Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim dün akşam telefonla konuşurken iddiaya göre aralarında sert tartışma geçti.



Bunun Fatih Terim, yanında damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapalı ve korumalarıyla Bodrum'dan Alaçatı'ya geldi. Gece yarısı Yüzevler Kebapçısı'nda çıkan kavgada işyeri sahibi Selahattin Aydoğdu ve 4 çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı. Fatih Terim, damatları ve korumaları olay yerinden ayrıldı.



Selahattin Aydoğdu ve çalışanları gece Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne giderek Fatih Terim, damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve korumalarından kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla şikayetçi oldu.



POLİSE VERİLEN İFADELER



Yüzevler Kebapçısı'nda fırıncı olan ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yaralanan Abdurrahim Baysal, polis merkezinde bu sabaha karşı 04.21'de verdiği ifadede şunları söyledi.



"Bugün saat 00.10 gibi mesaideydim, fırında temizlik yapıyordum. İşyerinin bahçesinden gelen bağrışma sesleri duydum. Hemen o tarafa gittim ve Fatih Terim ile yanında bulunan tanımadığım dört- beş kişi mekanda bulunan sandalyeleri sağa sola fırlatıp işyerimizin sahibi olan Selahaddin Aydoğdu'ya saldırmaya çalışıyorlardı. Biz diğer çalışanlarla araya girdik. Bu esnada sol koluma ve kafama sandalye ile vurdular. Ancak karmaşada kimin vurduğunu görmedim. Sonrasında olay yerine polisler geldi. Ancak Fatih Terim ve karşı taraf mekandan gitmişti. Şahıslara karşı herhangi bir darp eylemim olmadı. Üzerime atılı suç varsa kabul etmiyorum. Bana vuran şahsı görmedim ancak bu olayı gerçekleştiren Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmalarını talep ediyorum, şikayetçiyim."



"BABAMA DA VURDULAR"



Selaaddin Aydoğdu'nun oğlu ve işyerinin müdürlüğünü yapan Uğur Aydoğdu, 'Beeves Restoran' ile komşu olduklarını, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in isteği üzerine fırını 60 santim ileri alınmasını isteğini yerine getirdiklerini söyledi. Açılıştan sonra Çetin'in yine fırının daha ileri alınmasını istediğini, bunu kabul etmediklerini belirten Uğur Aydoğdu, şunları söyledi:



"Burada iki dükkan yan yanayız. Ahmet Baran Çetin'ın restoranı yanımızda adı; Beeves. Çetin, araya duvar çekti. Bizim tarafımızda bir şey yok. AVM yönetimi, duvarın kaldırılmasını istedi. Beeves'in müdürleri Fatih Terim'i aradı ve 'Adana Yüzevler Kebap bizi site yönetimine şikayet ettiler' dedi. Terim, dün gece babamı telefonla aradı ve tehdit etti. 'Selahaddin Bey illa oraya mı gelmem lazım. Canımı sıkma beni oraya getirme' dedi. Babam da 'buyur gel ne olacaksa olsun' dedi. Terim, Bodrum'dan iki damadı ve üç korumasıyla toplam altı kişi geldi. AVM'nin normal kapısından giriş yapmadılar, bizim kebapçının bahçesinin ortasına duvardan atladılar. Babama yumruk attılar. Volkan Bahçekapılı çalışanlara yumruk salladı. Babam da vurdu. Dükkanda çalışanlarla korumalar birbirine girdi. Çalışanların sırtında ve kafasında sandalye kırdılar. Fatih Terim bağırıp çağırdı. Biz de karşılık verdik kaçıp gittiler. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Babam da polise şikayetçi oldu. Babamın yüzünde çizik var."



EMİN ÖNAL: "ÇÖZÜLECEK OLAYDI"



Club Baba Köyiçi Çarşısı sahibi Emin Önal'ın DHA'ya yaptığı açıklamada "Çözülmesi muhtemel bir olayın Terim'in gereksiz yere sürdürdüğünü ifade etmesi bir yerde bardağı taşıran son hamle olduğu ifade edildi" dedi. Emin Önal, şunları söyledi:



"Terim Bodrum'da iken diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu, Çeşme'den uzun süren bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından Terim, Bodrum Türkbükü'ndeki evinden atlayarak beraberindekilerle birlikte Çeşme'ye geldi. Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu Çeşme'de buluştukları andan itibaren kızılca kıyamet koptu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF üyesi Selahattin Aydoğdu birbirine girdi. Çevredekilerin koşuşturmalarına rağmen kavganın uzun süre devam ettiği gözlendi. Terim münakaşanın ardından Bodrum'a döndü. Ancak Selahattin Aydoğdu polise giderek çıkan olaydan şikayetçi olduğu şeklinde ifade verdi."



"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"



İzmir'in Çeşme İlçesi'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumalarının karıştığı kavganın ardından konuşan Selahaddin Aydoğdu, Fatih Terim'in telefonda kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.. Aydoğdu DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Olayın bizimle alakası yok. Sadece komşuyuz. Aramızdaki duvarı tahta çitle bölmeye kalktılar. Ahşaptan 7 metre uzunluğunda böldüler. Çarşı yönetimi uyardı zaten onları. Ben şikayet etmişim yönetimi ben doldurmuşum gibi davrandılar. Fatih Hoca beni aradı, 'Sen mi şikayet ettin?' dedi. Dedim ki 'Ben etmedim benimle alakası yok.' Sonra 'Damatlarımın yanında niye dükkan açtın?' dedi. Ben de 'Herkes nasibini yer, burası çarşı. Senin damatların benim yanımda mekan açtı' dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Hocam beni tehdit etme' dedim. Sonra 'Benim oraya gelmem lazım' dedi. 'Buyur gel hocam' dedim. Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı. Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız."



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Bu arada olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih Terim'e ait olduğu ileri sürülen araç, damadının işyerinin önüne park ediyor. Daha sonra bahçeden içeriye giren Terim ve damatları Yüzevler Kebapçısı'ndan koşarak ayrılıyor.

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