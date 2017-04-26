Alaçatı Lezzetleri ile Tatlanmış Enfes Bir Tatil

Beyevi Otel Alaçatı Çeşme ’de yapacağınız en keyifli tatilin ismidir. Otelin keyif verici, etkileyici atmosferi bir yana, lezzetli mutfağı bir yana denebilir. Otelde kaldığınız süre boyunca Beyevi mutfağından çıkan harika tatları keşfe çıkmanız önerilir. Keşfedeceğiniz çok şey olduğunu bilmelisiniz. Otele ait restoran ve bahçe barı bulunmaktadır. Restoranın samimi ortamında kaliteli bir şarap eşliğinde yiyeceğin leziz yemekler tatilinize keyif katacaktır. Beyevi'ne kışın yapacağınız ziyaretlerde şömine ateşi başında sıcak şarap denemeyi asla ihmal etmeyin.

Beyevi Butik Otel Restoran

Otelin tıpkı genelinde olduğu gibi restoran bölümünde de yine tarihi esintiler mevcuttur. Restoranda karşılaşacağınız ilgi ve sunumdan bahsetmeye gerek yok. Gidip görüp tecrübe edebileceğiniz bir güler yüzlülük, oldukça şık, göz doyurucu sunum tatil bittiğinde bile hafızanızdan kolay kolay silinmeyecek. Beyevi otel Alaçatı Çeşme’de göreceğiniz en zengin lezzetleri bir arada bulundurmaktadır. Alaçatı butik oteller inden olan otelin restoranında her damak tadına uygun bir tat bulunmaktadır ama özellikle Alaçatı'ya ve Ege bölgesine has seçenekleri değerlendirmelisiniz. Beyevi mutfağından çıkan muhteşem kahvaltıyı da es geçmemek gerek. Hayatınızda yapabileceğiniz en enfes ve en sakin kahvaltıyı gözlerinizle gördüğünüzde doğru bir tercih yaptığınızı bir kez daha anlayacaksınız.

Beyevi Butik Otel Bahçe Barı

Otelin arka tarafında yer alan geniş ve havuzlu bahçede, bahçede ve havuzda vakit geçiren müşteriler düşünülerek bir bar konuşlandırılmıştır. Sadece içecek ve hafif yiyecekleri bulabileceğiniz barda hararetinizi alacak soğuk içecek seçeneklerini bulabileceğiniz gibi en kaliteli alkollü içecekleri de görebileceksiniz. Alaçatı butik otellerde geçirebileceğiniz en güzel zamanlara ev sahibi olacak otelin bahçesi bile tarih kokan bir mekânda, kaliteli ve lezzetli bir içecek varsa aklınızda, Beyevi'nin muhteşem kırmızı şaraplarını deneyebilirsiniz. Otelde odalarınızda keyif yapmaya devam edebilmeniz için mini bar ve oda servis hizmetleri de bulunmaktadır.



