Alaçatı Ot Festivali'nde renkli yürüyüş

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ege Bölgesi'ne özgü radikadan şevketi bostana, sarmaşıktan arap saçına yüzü aşkın otun sergilendiği 9. Alaçatı Ot Festivali'nin kortej yürüyüşü yapıldı

Alaçatı Ot Festivali'nde renkli yürüyüş

Alaçatı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda start alan kortejde, Atatürk'ün posterini taşıyan ve renkli kostümler giyen vatandaşlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşü izleyen bulvar çevresindeki vatandaşlar da renkli görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.

Festivale evsahipliği yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, yaptığı açıklamada, festivali bu yıl "Sarmaşık/Kuşkonmaz" temasıyla düzenlediklerini, festivalin, çevre bilincinin aşılanması, bölgede yetişen bitkilerin ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması anlamında önemli role sahip olduğunu söyledi.


Etkinliğin 5-8 Nisan tarihleri arasında söyleşi, panel, yarışma ve etkinliklerle geçeceğini kaydeden Dalgıç, Türkiye'nin bir çok ilinden vatandaşları ağırladıklarını belirtti.

Dalgıç, yurt içi ve yurt dışından binlerce insanı, bölgenin şifalı otlarıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Herkesi festivalimize bekliyoruz. Bu yıl 1 milyon kişiyi hedefliyoruz." dedi.

 
Çeşit çeşit otlar, börekler, yemekler

Festival alanını otlar ve otlu yemeklerin bulunduğu tezgahlar süslerken, tezgah sahiplerinden  Nazlı Keleş, Çeşmeli olmasına rağmen festivale ilk kez katıldığını, ortamı çok hoş bulduğunu ifade etti.

İzmir'den yakınlarıyla 9. Alaçatı Ot Festivali'ne gelen Oya Tandırcıoğlu da "Küçük yaştan beri Alaçatı'yı ve otlarını çok severim. Burada bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.


Edremit'ten Alaçatı'ya gelen Rahşan Yılmaz ise yurt dışından arkadaşlarının dahi festivali görmek istediğini dile getirdi.

Festival programı kapsamında söyleşiler, fidan dikimi, yemek atölyesi, sergi ve yarışmalar yapılacak.      

Etiketler; #alaçatı #alaçatı ot festivali #izmir
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