Alaybey'e 630 araç kapasiteli otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Alaybey'de yaptığı 630 araç kapasiteli otopark, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı

Türkiye’de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otoparkı olan Alsancak Otoparkı ile Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı ve Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı gibi önemli yatırımları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karşıyaka’nın otopark ihtiyacına cevap veren yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Alaybey’de 630 kapasiteli 7 katlı otopark, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan Başkan Kocaoğlu, 2018 yılında Bostanlı’da 300, Karşıyaka’da 270, Yenişehir’de 600, Karabağlar’da 350 ve Bayraklı Adliye’de 600 araçlık olmak üzere toplam 2 bin 100 araç kapasiteli 5 yeni otoparkın daha proje çalışmalarını tamamlayacaklarını açıkladı.



Kahramanlar’daki 1.260 araç kapasiteli otoparkın düşük fiyatlı abonelik ücretine ve minibüs servisine rağmen, 2 yılda sadece 860 vatandaşın abone olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Maalesef otopark kullanma alışkanlığımız çok zayıf. Otopark sayımız elbette yeterli değil! Dünyanın tüm kentlerindeki otopark sayısı, mevcut araç sayısına göre yetersizdir. Ancak otoparkın yapılması kadar verimli kullanılması da önemli. Problemin çözümü, toplu taşımanın kullanılmamasında yatıyor. Bu nedenle biz de daha iyisini, doğrusunu, modernini, konforlusunu, rahatını geliştirmeye, yani raylı sistem ağını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.





Opera müjdesi



Karşıyaka Mavişehir’de yapacakları Opera binası için Kamu İhale Kurumu'nun 2. ihale iptaline karşı açılan davanın kazanıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "2018’de opera ve bale binamızın yer teslimini yapıp temelini atacağız" müjdesini verdi.



Geçtiğimiz Salı günü Arnavutluk'ta aldıkları ödülden de söz eden Başkan Kocaoğlu, "Birleşmiş Milletler'in Akdenizli kentler arasında yaptığı değerlendirmede, çevre yatırımları konusundaki yatırım ve projelerimizle İzmir'i birinci seçtiler. 'Bu başkan hep alt yapı işleriyle uğraşıyor; hep kanalizasyon, arıtma, su şebekesi yapıyor' denilirken, gelecek nesiller adına neler yaptığımızı bu ödülle dünyaya duyurmuş olduk" şeklinde konuştu.







Kubilay’a sahip çıkmak..



Devrim Şehidi Kubilay’ın katledilişinin 87. yıldönümü törenlerine de değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti:



"Kubilay’ı Atatürkçüler, yurtseverler anıyor. Maalesef her sene anma programlarının gücünü azaltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz ise her sene daha güçlü katılımlarla gericilerin, mollaların katlettiği şehidimize daha sıkı sarılmak, sahip çıkmak zorundayız. Karanlıktan, bu yozlaşmadan kurtulmak için.. Her şeyimiz var. Umutsuzluğa kapılmamalıyız. Hiç ama hiç moral bozukluğuna gerek yok. Ne demişti önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk İngiliz donanmasına, ‘Geldikleri gibi giderler’".



2019 seçimlerine yönelik "birlik ve beraberlik" mesajları da veren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Demokrasiye, insan haklarına, adil paylaşıma inanlar ayağa kalıp yürümezse, bir daha ayağa kalkamayacağız. Onun için aklımızı başımıza alıp gücümüz ne kadarına yetiyorsa, bu ülkeyi daha ileri taşımak için mücadele etmek zorundayız” dedi.





Kentsel dönüşüm öyle yapılmaz, böyle yapılır



Konuşmasında kentsel dönüşüme değinen Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:



"Aynı arsaya aynı binayı yıkıp yapmak, kentsel dönüşüm değil bina yenilemektir. TOKİ ve Çevre Bankalığı'nın dağa, taşa, ovaya imar vererek yaptığı siteler kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşümdür. Kentsel dönüşüm, vatandaşın komşuyla, kardeşiyle, çoluğu çocuğuyla yaptığı gecekondunun, depreme dayanıksız, sosyal donatısız, yeşil alanı olmayan, yürümek için yolu, spor yapılacak sahası, okulu olmayan yerlerin yeniden düzenlenip yeni kent alanları yaratmaktır. Sosyal donatı olan bir yere götürmeyip yıkılanı yapmak ya da vatandaşı yaşadığı yerden başla bir yere koymak kentsel dönüşüm değildir. Vatandaş gecekondu yapmış zamanında ama bunda onun kabahati yok. Başını sokacak yer yapmış, hayatını devam ettirmiş. Bunu düzeltmek bizlere düşüyor. Biz Uzundere’de başlattığımız gibi, Karşıyaka Örnekköy’de başlattığımız gibi, mal sahibi ile yüzde 100 anlaşarak, belediyenin garantör olarak denetlediği ve hem hakim hem hakem olduğu bir sistem içinde, vatandaşı yerinden ayırmadan kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bizim yaptığımız kentsel dönüşümün tüm Türkiye Cumhuriyeti’ndeki illere örnek olmasını temenni ediyoruz. Tıpkı okul sütü gibi.”





Akpınar'dan teşekkür



Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 3,5 yıldan bu yana birçok önemli işlere imza attıklarını belirterek, "Çok önemli yatırımlardan bir tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni otoparklarla birçok sorunumuzu çözmüş olacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir yandan sorunları çözerken bir yandan da yeşil bir kent yaratmaya çalışıyor. Ama biz bir taraftan düzeltmeye çalışırken, merkezi hükümetin bazı tavırları bizi mağdur bırakıyor. Bize önderlik yapan ağabeylik yapan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



630 araç kapasiteli



İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam inşaat alanı 25 bin 350 metrekare olan 630 araçlık Alaybey Katlı Otoparkı’nın 34 araçlık kısmını engelli kullanımına ayırdı. Daha önce bir hipermarketin bulunduğu alanda inşa edilen 7 katlı otoparkın zemin kısmında yine bir market yer alacak. Kat yüksekliği 2.4 metre olan yapının teras kısmı da otopark olarak değerlendirilecek.