Alevi Kültür Derneği'nden Demirağ'a teşekkür

Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği, Birlik ve Dayanışma yemeği düzenledi. Dayanışma yemeğinde, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a; Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği’ne verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şube Başkanı Binali Odabaş, Başkan Demirağ’a teşekkür plaketini verdi.

Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği’nin yanında olmanın her zaman kendilerine güç ve mutluluk verdiğini ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Başkan Binali Odabaş ve geçmiş dönem Dernek Başkanlarına teşekkür etti.

Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesisleri’nde düzenlenen Birlik ve Dayanışma yemeğine; Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Dernekleri Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.