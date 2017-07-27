Aliağa'da 1 hektar kızılçam ormanı yandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, çıkan yangında 1 hektarlık kızılçam ormanı küle dönerken, alevler havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülebildi

Dün saat 17.00 sıralarında Aliağa'nın kırsal Samurlu Mahallesi, Yarendağı Mevkisi'ndeki, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye, Menemen Orman İşletme Şefliği'ne ait 9 arazöz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile Aliağa İtfaiye Grubu sevk edildi. Havadan ve karadan 1.5 saat süren müdahale ile yangın daha fazla büyümeden güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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