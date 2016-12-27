Aliağa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İzmir Aliağa'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı

İzmir Aliağa'daki kaza bugün sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çanakkale yönünden geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Oğuzhan F. kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı. Bölünmüş yolun ortasında bulunan su tahliye kanalını aşan araç, karşı şeride geçti. Araç burada 37 yaşındaki Ayhan Uğur yönetimde olan otomobile arka tarafından çarptı ve savruldu. Araç savrulmanın etkisi ile bu kez de karşı şeritten gelen 56 yaşındaki Şerif Yoldaş'ın kullandığı ve fabrika işçilerini taşıyan servise çarptı. Meydana gelen kazada sürücüler 23 yaşındaki Oğuzhan F. ve 56 yaşındaki Şerif Yoldaş ile, serviste bulunan yolcular 35 yaşındaki Songül A., 35 yaşındaki Taner A., 32 yaşındaki İbrahim S., 38 yaşındaki Burhan K., 31 yaşındaki Halil İbrahim U., 22 yaşındaki Seda Ç., 40 yaşındaki Songül S., ve 36 yaşındaki Gürkan Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Ambulanslar yaralıları Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Gürkan Yıldırım hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



