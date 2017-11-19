Aliağa'da annelerini öldüren kız kardeşlerin cezalarını Yargıtay onadı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.'nin cezasının Yargıtay tarafından bozulması ardından yerel mahkeme, verdiği kararda direndi. Kızların avukatlarının yaptığı itirazı görüşen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bulup onayınca, yeniden yargılama umudu bulunan kız kardeşlerin özgürlük hayalleri de bitti

Aliağa 525 Sokak'taki evde 13 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşandıktan sonra 2 kızı ile birlikte yaşayan ve birahanede garson Gülseren Süngü'nün cesedi, eve gelen minibüs şoförü erkek arkadaşı E.Ş. tarafından bulundu. Polisin ifadelerine başvurduğu Süngü'nün kızları Şeyda P. ve Beyza P., annelerinin sabah saatlerinde kendilerine para verip, 'İzmir'e gezmeye gidin' dediğini, bu nedenle evde olmadıklarını söyledi. Çelişkili ifade veren kızkardeşlerden birisinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin ayrı ayrı yaptığı sorgu sonrasında annelerini öldürdükleri ortaya çıktı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü'nü kazanan Şeyda P.'nin, okulunu yarım bırakıp kaydını dondurduktan sonra döndüğü Aliağa'da sık sık annesi Gülseren Süngü'yle eve erkek getirdiği için kavga ettiği belirlendi. Olay günü de birahanede çalışan anneleriyle konuşup eve erkek getirmemesi yönünde söz alan kız kardeşlerin, kontrol amacıyla saat 06.00 sıralarında uyanarak annelerinin yanına gittikleri tespit edildi. Kızlarının kendisini kontrol etmelerine sinirlenen Gülseren Süngü'nün, kavga sırasında kızları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uyguladı, abla Şeyda P.'ye 20, Beyza P.'ye ise 10 yıl hapis cezası verildi.



Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kız kardeşlerin aldığı cezayı çok buldu. Savcılığın bu görüşüne uymayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, farklı bir karara imza attı. Bu yönde bir talep olmamasına rağmen, kurbanın anne ve kadın olmasından dolayı, Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan görüşünün sorulmasına karar verilip, dosya yerel mahkemeye gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere 'haksız tahrik' ile 'iyi hal indirimlerinin' fazla uygulandığını, bu nedenle az ceza verildiğini öne sürdü.



CEZALAR DEĞİŞMEDİ, YARGITAY ONADI



Kız kardeşleri yeniden yargılayan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Şeyda P.'ye önce, 'Annesini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığından ceza 24 yıla, duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek de 20 yıl hapse indirildi. Sanık Beyza P.'ye annesini kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Yine suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatiniyle ceza önce 24 yıl, olay tarihinde yaşının 18'den küçük olmasından dolayı da 12 yıl hapse indirildi. Beyza P.'nin duruşmalardaki iyi hali ve yargılama sürecindeki davranışları lehine hafifletici neden kabul edilerek ceza 10 yıl hapis cezasına düşürüldü. Mahkemenin yine aynı kararı vermesi üzerine, iki kız kardeşin avukatları bir kez daha temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Yargıtay bu kez yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece, kız kardeşlerden Şeyda P.'nin 20 yıl, Beyza P.'nin de 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.





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