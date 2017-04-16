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Aliağa'da otomobil takla attı: 1 ölü

Aliağa'da otomobil takla attı: 1 ölü

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarında boş su tahliye kanalına uçan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Celal Şimşek yaşamını yitirdi.


Kaza, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Aliağa ilçesi Derebeton Kavşağı'nda, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Celal Şimşek yönetimindeki  35 MNL 97 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak, yolun kenarındaki boş su tahliye kanalına devrildi. Ters dönen  otomobilin sürücüsü Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Emniyet kemeri takılı olan Şimşek'in cesedi, olay yerine çağrılan jandarma ve AKS 110 ekipleri tarafından otomobilin kapısı kesilerek çıkartılıp, Aliağa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #kaza
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