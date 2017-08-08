Aliağa'daki arazinin satışına CHP ve AKP'den ortak tepki!

CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aliağa İlçe Teşkilatları, MHP'li Aliağa Belediyesi Encümeni kararıyla satılmak istenen Çaltılıdere'deki 597.5 dönümlük araziyle ilgili basın toplantısı düzenledi

CHP Aliağa İlçe Teşkilatı, Aliağa Belediyesi Encümeni kararıyla, metrekaresi 25 liradan Antalyalı İşadamı M.G.'ye satılmasına kararar verilen Çaltılıdere'de 461'inci parseldeki 597.5 dönümlük araziyle ilgili Çaltıdere Taş Kahve'de dün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP İzmir milletvekillerinden Musa Çam, Atilla Sertel, Mustafa Balbay ile CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de katıldı. CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Çaltılıdere'de denize sıfır, yaklaşık 600 dönüm, imarı son aşamadaki belediye arazisinin, kamuoyundan habersiz ve ihalesiz olarak, belediye başkanının ve bürokratlarının imzaladığı encümen kararıyla metrekaresinin 25 liradan satılmasını eleştirdi. Encümen kararından bir gün önce haberlerinin olması üzerine araştırma yaptıklarını belirten Durmaz, "13 bin metrekarelik küçük hissenin sahibi olan kişi, bu hisseyi geçen 25 Temmuz'da Tanfer Kemerli'den satın almış. Aynı gün parselin geri kalan 597.5 dönümlük devasa bölümünü Aliağa Belediyesi'nden satın almak için talepte bulunmuş ve acele ile komisyona giden talebin ardından satın alma talebi onaylanmış. Oysa belediye mülkleri, ancak Belediye Meclisi'nin satış kararı vermesi ve bunun üzerine usulüne uygun ihale yöntemiyle yapılır" dedi.



Yapılan işlemle Aliağa halkının devasa bir zarara uğratılmak istendiğini ifade eden Durmaz, söz konusu 461 parselin imar çalışmasının son aşamaya geldiğini ve 1/1000 ölçekli imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmak üzere olduğunu, yani arazinin ham toprak değil, arsa olarak geçtiğini söyledi.



Yapılmak istenen satışın, adrese teslim, art niyetli ve şaibeli olduğunu öne süren Durmaz, "Açık, şeffaf ve kamu yararı arayan bir belediye yönetimi ihalesiz mal satmaz ve almaz. Ancak mevcut belediye yönetimi, herkesçe bilindiği gibi yaptırdığı işlerde de ihaleye çıkmamakta, sponsorluk adını verdiği, belediye bütçesi ve muhasebesi dışında tuttuğu ve sadece hesabını kendi bildiği şaibeli, karanlık, kayıt dışı bir sistemle iş yapmaktadır. Şimdi aynı işleyişi belediye mülkünü satarken de uygulamaya koymuştur" diye konuştu. Durmaz, Aliağa'nın temsilcisi tüm siyasi partileri, odaları, sendikaları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını, ayrıca kaymakamlık ve devlet kurumlarını bir araya gelip, Aliağa halkının, kamunun hakkına ve malına sahip çıkmaya çağırdı.



"USÜLSÜZ YÖNTEMLE DEVREDİLİYOR"



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven "16 bin 200 köy Bütünşehir Yasası ile belediyelere devredildi. Devredilen bu kıymetli mallar, yağmacı bir zihniyet ile hak, hukuk, adalet gözetilmeksizin, usulsüz yöntemlerle devrediliyor. Bunun tipik bir örneğini de Çaltılıdere'deki bu arazinin devredilmesinde yaşıyoruz. Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yaptığı bu haksız uygulamaya son vermesi için gerekli işlemleri yapması adına MHP İzmir İl Başkanını da göreve çağırıyorum" dedi.



"HALKIN MALINA EL KONULDU"



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Çaltıldere'de yaşayan halkın malına, mülküne el koymak olarak değerlendirdikleri bu satışın adaletsiz bir karar olduğunu ifade ederek, "Köylü gibi yaşamanın güzelliği korunması gerekirken, köylülerin sadece üretim hakkı değil, yaşama hakkı da elinden alınmaktadır" dedi.



SATIŞI YAĞMA OLARAK NİTELEDİ



Çaltılıdere'deki satışı yağma olarak nitelendiren CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, alınan kararın yargı yolu ile geri alınacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.



BİR TEPKİ DE AK PARTİ'DEN



AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatı da konuyla ilgili Aliağa Belediyesi Hizmet Binası önünde aynı gün bir açıklama yaptı. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, açıkmasında, Aliağa Belediyesi'nin birçok il ve ilçede olmayan bütçeye sahip olduğunu belirtip, "Mevcut belediye başkanı ve yönetimi bunu çarçur etmekte ve kendi menfaatleri çerçevesinde kullanmaktadır. Belediye Başkanı Serkan Acar aslında bir hukukçu olmasına rağmen bugüne kadar yaptığı icraatlarda hukuksuz bir hukukçu görünümü vermektedir ki hakkında da 10 farklı konudan yargılama süreci başlamıştır" dedi.



MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, Çaltılıdere Mahallesi'ndeki 597.5 dönümlük bir araziyi Belediye Meclisi'ne sormadan doğrudan Encümen'e getirerek, ismi belli olan tek bir şahsa satmak istediğini belirten Akbulut, "Başkan, bu defa da karşımıza bugüne kadarkilerden daha büyük bir rant olayı ile çıkmaktadır. Şu an Aliağa'nın en ücra köşelerinde bile araziler dönümü 30-40 bin liralardan satılmaktadır. Çok yakında imara açılacak olan, denize sıfır, imardan geçmeden bile dönümü en az 100 bin lira edebilecek araziyi Kıymet Takdir Komisyonu kararıyla 25 bin lira gibi komik bir fiyata, ihale bile yapmadan Encümen vasıtasıyla satmak istemektedir" dedi.



"BU ARAZİ ALİAĞA HALKINA KAZANDIRILMALIDIR"



Akbulut, bu alanın yaklaşık 2 kilometre plajı olan, yani denize kıyısı olan, imar planı onaylandığında 600 dönüm üzerine kurulabilecek bir işletme alanı olacağına dikkati çeken Akbulut, şöyle devam etti:



"Aliağa Yalı Mahallesi konut imarlı olmasına rağmen, arsaların dönümü 1 milyon civarında satıldığını, bu 600 dönümlük arazinin otel ve benzeri işletmelerin de olabileceği rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Yani daha kıymetli bir alan oluşmaktadır. Burada danışıklı bir satış yapılmaktadır. Bu arazinin yaklaşık 14 dönümlük hissesi, sahibi tarafından 25 Temmuz'da başka bir kişiye satılmıştır. Alan kişi, hemen aynı gün Belediyeden bu 600 dönümü satın almak istemekte ve Belediye Başkanı Serkan Acar da bunu apar topar Encümen'e getirip buradan dönümünü 25 bin TL gibi cüzi bir fiyata satmak istemektedir. Bu, Aliağa'ya ihanettir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemektedir. Eğer bu satış gerçekleşirse kamuyu zarara uğratmaktan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu basın açıklamasını yapma sebebimiz bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmesi ve bu satışın durdurulmasıdır. Gerekirse oradaki yaklaşık 14 dönümlük arazi hisse sahibinden satın alınarak burası tamamı ile Belediye'nin malı haline getirilmelidir. Sonrasında da bu kadar kıymetli, denize sıfır olan, Türkiye'nin birçok yerinde benzeri olmayan bir arazi Aliağa halkına kazandırılmalıdır."



Aliağa Belediyesi'nin ise konuyla ilgili olarak daha sonra açıklama yapacağı belirtildi.