Aliağa Sanayi Bölgesi'nde patlama: 4 işçi yaralı. 1'inin durumu ağır

İzmir Aliağa'da bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı

Aliağa Sanayi Bölgesi'nde patlama: 4 işçi yaralı. 1'inin durumu ağır

İzmir Aliağa'da bulunan bir fabrikada patlama oldu. Alınan bilgiye göre Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir geri kazanım fabrikasında patlama oldu. Patlamanın eritme fırınında meydana geldiği ve oksijen kaynaklı olduğu öğrenildi.

Meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin Cemal Alakuş, Selim Altıcı, Musa Altay ve Cihan Karanlıkdere olduğu açıklandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Selim Altıcı'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Altıcı ambulans helikopterle Aliağa Devlet Hastanesi'nden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
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