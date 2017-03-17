Alkollü sürücü, cami duvarına çarptı

İzmir Karşıyaka 'da alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, aracı ile önce cami kapısına sonra da duvarına çarptı. Kazada sürücüye bir şey olmazken, camide hasar meydana geldi.

Karşıyaka'daki kaza gece saat 02.00 civarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mavişehir tarafına gittiği belirlenen Ü.K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücü kontrolünü kaybedince önce Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii kapısına çarptı. Araç daha sonra da duvara çarparak durdu.Kazayı gören çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Ü.K.'nin yara almadığını tespit etti. Polis sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek, ifadesini almak için emniyete götürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.