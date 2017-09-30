Alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, alkollü sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobille otopark çitlerine ve yayalara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi'nde dün gece meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden gelen 22 yaşındaki Mehmet Eliş yönetimindeki 35 F 9937 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Ardından karşıdan gelen otomobile çarpmamak için manevra yapan Eliş'in yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki Komando Okulu otoparkını çevreleyen demir çitlere ve elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, ardından bir yaya grubuna çarptı. Kazada sürücü Mehmet Eliş ve yanındaki, 21 yaşındaki Osman Can Görür hafif, çarptıkları yayalar 38 yaşındaki Ercan Türkmen, 34 yaşındaki Emrah Türkmen ve Irak Kerkük doğumlu 44 yaşındaki Chatin Kalandar ağır yaralandı. Yaralılardan Chatin Kalandar, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Eliş'in 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisi sonrası taburcu edilen Eliş, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.