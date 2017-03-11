Alman girişimciler İzmir'de buluşacak

2007 yılından beri Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliği, bu yıl Mayıs ayında İzmir'de yapılacak.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gunnar Denecke, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bu yılki Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliğinin İzmir'de yapılacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'la görüşen Denecke, Mayıs ayı içinde yapmayı düşündükleri etkinlik için Almanya'dan çok sayıda girişimcinin de İzmir'e geleceğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin kendileri için önem taşıdığını vurguladı.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydoğan ise Almanya ile Türkiye arasında gerek ekonomik, gerek kültürel anlamda çok güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliğinin İzmir'de yapılacak olmasından büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.







