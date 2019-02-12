Almanya 6 hafta ömür biçti, İzmir'de yaşamaya devam ediyor

Türkiye'den 21 yıl önce kaçıp yerleştiği Almanya'da kendisine kolon kanseri teşhisi konulan ve 6 hafta ömrünün kaldığı söylenen Canan Bağana (46), Alman doktorların uçak yolculuğu yapabileceğine dair izin vermemesine karşın Türk pilotun yardımıyla geldiği İzmir'de ameliyat oldu. Tümorlerin temizlenmesinin ardından yeniden bağırsakları çalışmaya başlayan Bağana'nın ilk yaptığı, kana kana ayran içmek oldu

Türkiye'de yaşamını sürdürdüğü sırada çalışmak için Almanya'ya gitmek isteyen Canan Bağana, vize alamayınca iki arkadaşıyla yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. İki yıl Yunanistan'da yaşayan Bağana, daha sonra yakınlarının da girişimleriyle gittiği Almanya'da evlendi, 3 çocuğu oldu, kendisine yeni bir hayat kurdu. Fabrikada işçilik yapan, ardından da inşatlarda çalışan Canan Bağana'ya, 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. 2016 ve 2017 yılında iki kez ameliyat olan Bağana'nın rahatsızlığı, yaklaşık 6 ay önce bir kez daha nüksetti.

6 HAFTA ÖMÜR BİÇİLDİ

4 ay önce Almanya'nın Bremen kentindeki bir hastanede ameliyata alınan Canan Bağana'nın vücuduna kanserli hücrelerin yayıldığı görülünce, müdahale edilmedi. Almanya'daki kurallar gereği ailesine 6 hafta ömrü kaldığı söylenen Canan Bağana, hastanenin bodrum katında kendisinin durumunda olan hastalar içini düzenlenmiş özel odaya alındı. Burada ömrünün kalan bölümünü isteklerine yapıp geçirebileceği söylenen Bağana'nın, Türkiye'ye gitme isteği ise Alman doktorların uçak yolculuğuna izin vermemesi üzerine gerçekleşmedi.

HAYATA KAÇTI, YAŞAMA TUTUNDU

İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında İzmir'de bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın'a muayene olmak isteyen Bağana, ilk olarak Almanya'daki evine çıktı. Ardından Almanya'daki havalimanında, görevlilerin kurallara uygun olmadığı için izin vermemesine rağmen, Türk pilotun yardımıyla ve kendisini uçağa kabul etmesi üzerine, İzmir'e gelebildi. İzmir'de, Prof. Dr. Ünal Aydın'ın ilk kontrollerini ve testlerini yaptığı üç çocuk babası Canan Bağana, ameliyata alındı. 25 gün önce geçekleştirilen ameliyatta, bağırsaklarındaki tümörler temizlendi, damardan beslenmekten kurtuldu, sondası çıkartıldı, sağlığında olumlu gelişmeler yaşandı. Tedavisi sonrasında bağırsakları tekrar çalışınca Canan Bağana, sıvı gıdalar almaya başladı. Yaşama tutunmanın mutluluğunu yaşayan Bağana'nın sağlığındaki düzelmeden sonra ilk isteği ise kana kana ayran içmek oldu.

Şimdilerde hastanede dolaşıp çevresindekilere yaşama azmini ve hayatta kalma macerasını anlatan Canan Bağana, "Maceralı bir şekilde gittiğim Almanya'da mutlu bir evliliğim, üç çocuğum oldu. 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. Ameliyatla, 25 santimlik bağırsağım alındı. Bir yıl sonra 2017 yılında bağırsakta daralma tespit edildi. Ağırlarım vardı. Yine ameliyat oldum, kemoterapi gördüm. 2018 yılında rahatsızlığım tekrarladı. Ameliyata aldılar, çıktıktan sonra kanserli hücrelerin vücudumu sardığı söylendi. Bana 6 hafta ömür biçmişlerdi ve bunun 5 haftalık bölümü de geçmişti. Ben Ünal Aydın'ın beni kontrol etmesini istedim. Doktorlar bana kesinlikle uçabilir izni vermedi. Havalimanına gittim. Burnumda hortum vardı. Yürüyen hayalet gibiydim. Görevliler izin vermedi ama sordukları Türk pilot beni uçağa kabul edince İzmir'e gelebildim. Burada ameliyatla vücudum temizlendi. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

CANAN'IN HAYATI FİLM GİBİ

Canan Bağana'nın ameliyatını yapan Prof. Dr. Ünal Aydın, "Canan'ın hikayesi film konusu gibi. Genç bir adam. Genç insanlarda kanser daha travmatik, agresif oluyor. Ameliyatlarla hayata tutunmaya çalışmış. Ancak Canan bu tedavilere devam ettiği sırada kanser agresif ilerlemiş. 1,5 yıl içinde tüm bağırsaklarının tıkanmasına neden olmuş. Yediklerinin bağırsaklara geçişi olmuyor. Bundan dolayı beslenip, sağ kalması mümkün değil. Port takılmış. Damar yoluyla beslenmeye başlanmış. Damardan 5,5 ay beslenmek zorunda kalmış. Avrupa'da kurallar net ve belirgin. Canan'ı rahat ettirme adına özel bir odaya alıyorlar. Ancak Canan bilinçli, güçlü. 110 kilo iken mücadeleye başlamış, 69 kiloya kadar düşmüş. Halen bilinci yerinde. Türkiye'de bize geldiği zaman ayakta duramıyordu. Filmlerini çektik. İkinci bir şans verip ameliyatla bağırsaklarındaki tümörleri temizledik. Yeniden yaptık. Ekibimiz için, Canan için duygusal zamanlardı. Bağırsakları çalışmaya başladığını gördüğümüz zaman gerçekten duygulandık. Canan çorbasını içebildi. İlk isteği ayran içmekti, keyifli şekilde kana kana ayranını içti. Kanser tedavisi agresif mücadele gerektiriyor. Canan da hayatta kalmak için ciddi bir mücadele ortaya koydu. İnşallah kanserle mücadelesini başarılı bir şekilde devam ettirecek" dedi.