ALO 184 kaldırılmalı

ALO 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) Hattı'na gelen şikayetlerden çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, 'ALO 184, amacı dışında kullanılan ve hekimleri yıldıran bir uygulama haline geldi. Hekimler haftanın 2-3 günü sarı zarfla gelen şikayet dilekçelerine cevap yazmaktan iş yapamaz haldeler' dedi

Şefika Bal- İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre ALO 184 Hattı hekimleri oyalıyor. Hastaların şikayetlerinden dolayı gelen dilekçelere, doktorların sık sık cevap yazmak zonunda kaldığı iddiasına İzmir Tabip Odası'ndan da destek geldi. Ayrıca Türk Tabipler Birliği'nin çağrısıyla sağlıkta şiddete son demek için Türkiye'de eş zamanlı eylemler düzenlendi. Harran Üniversitesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakını tarafından saldırıya uğraması üzerine şiddete son demek için sağlık çalışanları eş zamanlı olarak hastane bahçelerinde eylem gerçekleştirdi.

ALO 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) Hattı'na gelen şikayetlerden çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Op. Dr. Lütfi Çamlı, "Hastaların yüzeysel ve aslında sorun olmayan şeyleri sorunmuş gibi yansıttıkları durumlarla karşılaşıyoruz. ALO 184, amacı dışında kullanılan ve hekimleri yıldıran bir uygulama haline geldi. Hastane ziyaretlerimiz sırasında hekimler tarafından haftanın 2-3 günü sarı zarfla gelen şikayet dilekçelerine cevap yazdıklarını öğrendik. Hastanın ruh haline göre sorun olarak görülen durumlar hemen şikayet ediliyor ve aslında içi dolu olmayan boş şikayetler olduğunu görüyoruz. Amacı dışına çıkmış bir hat, düzenlenemiyorsa eğer kapatılması bence de uygundur" dedi.

Sağlıkta şiddet basına yansıyandan daha fazla

İzmir Türk Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Murat Kazan, "Şiddet yalnızca hekime değil tüm sağlık personeline karşı uygulanır oldu. Ambulans, güvenlik, röntgenci, hemşire, hekim tüm arkadaşlarımız şiddete maruz kalıyor. Üstelik duyduklarımız sadece basına yansıyanlar, bir o kadar da basında görülmeyen var. Adalet sisteminde yaşanan aksaklıklar, yaptırım uygulanmaması gibi sorunlar sağlık personelini zorda bırakıyor" dedi.

ALO 184'ün kapanmasına olumlu baktıklarını belirten Başkan Kazan, "Sağlık personeli gelen şikayetlere cevap vermekten yıldı. En azından bakanlık tarafından şikayet dilekçeleri elense ve gerçekten haklı şikayetler sağlık personelinin eline ulaşsa daha iyi işler bir sistem haline gelebilir, aksi takdirde ben de kapanmasını uygun buluyorum" dedi.



Hekimler İçin Acil Durum Hattı

İzmir Tabip Odası tarafından hekimlere yönelik bir acil durum hattı geliştirdiklerinden söz eden Op. Dr. Çamlı, "Hekimlerimizin mobbing, idare ile problem, şiddet gibi anlarında yanlarında olabilmeyi istiyoruz. Bir danışma hattı olarak geliştirdiğimiz 506 235 26 86 numaralı hattımızın ucunda 7-24 avukat arkadaşımız bulunuyor. Hekim karşılaştığı bir durum karşısında ne yapacağını, yasal haklarını öğrenebilmek için hattımızı arayabilir. Özellikle hekime şiddetin böylesi arttığı bir dönemde hekimlerimizin hukuki haklarını daha iyi bilmelerini istiyoruz. Hattımız hekimler arasında çok bilinmiyor, herkese duyurabilmek için de çalışıyoruz" diye ekledi.