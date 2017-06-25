Görme engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan gönüllüler, engelleri nedeniyle daha önce hiç bisiklete binmemiş ya da sonradan yaşadığı görme kaybı nedeniyle çok sevdiği bisikletten uzak kalmış engellilere iki kişilik bisikletlerle (tandem) sürüş heyecanı yaşatıyor

Eşpedal Derneği İzmir Temsilciliği, görme engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak için onlara "Alo bisiklete binmek istiyorum" isimli hat üzerinden hizmet sunuyor. Derneğe ulaşan görme engellileri iki kişilik bisikletle (tandem) evlerinden ya da belirlenen buluşma noktalarından alan gönüllüler, onlara bisiklette "pilotluk" yapıyor. Onların isteği doğrultusunda güzergahını belirleyen pilotlar, yol boyunca çevre hakkında bilgiler de veriyor. Pilotlar, geçtikleri yolları, ağaçları, denizi, trafiğin durumunu, evleri anlatarak arkalarında oturan "yardımcı pilotların" adeta gözü oluyor.



Eşpedal İzmir Temsilcisi Saldıray Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastalığı nedeniyle görme kaybıyla dünyaya geldiğini, 26 yaşına kadar yüzde 50 oranında görebildiğini anlattı.



Bisikletle 7 yaşında tanıştığını belirten Altındağ, "İlk bisikletimi babam 7 yaşında aldı. Çok ağlamıştım bisiklet alsın diye. 1. sınıfı geçince aldı. O zaman bisikleti tek başıma kullanabiliyordum. Bisikletin beni cezbeden tarafı daha hızlı gitmesi... Sürerken hem spor yapmış oluyordum hem eğleniyordum. Rüzgarı hissetmek güzel bir duygu." diye konuştu.



Altındağ, 26 - 27 yaşına geldiğinde görme oranının yüzde 5'e kadar düşmesi üzerine bir süre bisikletten uzakta kaldığını kaydederek, bisiklet kullanmak için arayışa girdiğini, bu sırada tandemle tanıştığını söyledi. Tandem sayesinde tekrar bisiklet mutluluğunu yaşadığını aktaran Altındağ, dernekte görev aldıktan sonra da tüm görme engellilerin bisiklet sürme keyfini yaşaması için bir proje başlattıklarını dile getirdi.



"45-50 yaşında bisikletle tanışıyorlar"



Altındağ, dernek olarak görme engeli olanlarla olmayanları buluşturduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ne zaman isterlerse, bize ulaştıkları takdirde pilotluk yapıyoruz. Görme engelli olmayanlar, olanlara pilot oluyor. Bize ulaşan herkesi bisikletle tanıştırıyoruz. Görme engelliler çok rağbet ediyor. Telefonla ya da sosyal medya mesajıyla ulaşıyorlar. Onlarla birlikte bisiklet keyfini yaşıyoruz. Telefonla arayan görme engelli, bisiklet sürmek istediğini söylediğinde deneyimli bir pilot arkadaşla yardımcı pilot görme engelliyi eşleştiriyoruz. Bazen evlerinden alıyoruz, bazen bir nokta belirliyoruz. Başlangıçta kasklarını biz veriyoruz. Bisiklet sürmeye devam etmek isterlerse kasklarını alıyorlar."



Altındağ, bisiklete binmek için çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek, "45-50 yaşlarında, daha önce bisikletle tanışmamış görme engelliler de, çok küçük yaşlarda olanlar da geliyor." dedi.



"16 yıl sonra tekrar bisiklete bindim"



Görme engelli öğretmen Burhan Kızıltaş (28) da bisikletle çocukluğunda tanıştığını, çok istekli olduğu için kısıtlı alanlarda ailesinin kontrolünde 6-7 yaşındayken bisiklet sürdüğünü kaydetti.



Yaşı geçtikçe ve çevresel koşullar kısıtlandıkça bisikletten uzaklaştığını ifade eden Kızıltaş, "1-2 yıl öncesine kadar böyle bir niyetim yoktu, hayatımdan çıkarmıştım bisikleti. Sonra Eşpedal'la tanıştım. 15-16 yıl sonra tekrar bisiklete bindim. Çok ayrı bir haz olduğunu hatırladım. Bisiklete tutkum yeniden başladı." ifadelerini kullandı.



Kızıltaş, bisiklet tutkusunun görme engellilerden çok gören arkadaşları üzerinde etkisi olduğunu dile getirerek, onların da pilot olmak istediğini, konuya farkındalıklarının arttığını söyledi.



Bisiklete binerken doğayı daha yakında hissettiğinin altını çizen Kızıltaş, "Buraya bir motorlu araçla gelmiş olsaydım bu denizin farkında olamazdım. Bisikletle geçerken denizin kokusu, sesi, buradaki hava anlaşılabiliyor." dedi.



Gönüllü "pilot" Bahattin Şimşek de (56) emekli olduktan sonra sosyal içerikli işlerde görev almaya başladığını anlattı. Şimşek 3 yıl önce tandemle tanıştığını, bu sayede arkadaşlarına yardımcı olduğunu söyledi.



Şimşek, pilot olmanın sorumluluk gerektirdiğine dikkati çekerek, sürüş sırasında çevreyi anlatarak onların gözü olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.





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