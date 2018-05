Alperen'in adı artık bu parkta yaşayacak

İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ismi evinin arka sokağındaki parka verildi

Baba Serkan Sakin yaptığı açıklamada, eşinin, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'a, evlerine yakın parka oğlunun isminin verilmesi yönünde bir ricada bulunduğunu anımsattı.

Arslan'ın, bu isteği yerine getirerek parka Alperen'in ismini verdiğini vurgulayan Sakin, Çiğli Belediyesinin aldığı kararla ailece çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Alperen'in vefatı sonrası birçok kurum ve kişinin yanlarında olduğunu anlatan Sakin, "Alperen bu parkı çok severdi. Oğlumuz zaten her an her dakika aklımızda, kalbimizde yaşıyor. İsminin bir parkta yaşatılması mutluluk verici. Başkan Arslan'a teşekkür ediyoruz. Aile olarak dava sürecini takip ediyoruz. Alperen'in davasında emsal bir karar çıkarsa dünyanın en mutlu insanı olacağız ve toplum vicdanı rahatlayacak." diye konuştu.