Alperen'in dedesinin 'Torunumu öldürdünüz' feryadı

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü ile ilgili kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söyledikleri ortaya çıktı. Alperen'in uyku saatinde uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyleyen okul yetkilileri, polisin ısrarlı sorgusu sonrasında gerçeği açıkladı. Alperen'in dedesi 64 yaşındaki Sabahattin Sakin, torunun can verdiği kreşin önüne gelerek, "Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin" diyerek feryat etti

Olay, salı sabahı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Kurumsal bir firmada gayrimenkul danışmanı Serkan Sakin ile elektronik mühendisi Buket Sakin çifti, 3 yaşındaki oğulları Alperen'i kreşi 4 ay önce ayda 800 TL ödeyerek kreşe yazdırdı. Sakin çifti sabah çocuklarını kreşin servisine bindirdi. Servis şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na geldiklerinde öğrencileri indirmeye başladı. Rehber personel D.K., bu sırada ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti.



SAATLER SONRA FARK EDİLDİ



Alperen'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen'in okula hiç girmediğini gördü.



Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler minik Alperen'i sabah oturduğu koltukta hareketsiz buldu. Hemen Karşıyaka'daki özel bir hastaneye götürülen minik Alperen'in havasızlıktan öldüğü anlaşıldı.



POLİSİN ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Olayı aileye "Alperen bayıldı hastanedeyiz acil gelmeniz gerekli" diye haber veren okul yöneticileri polise ilk ifadelerinde gerçeği sakladıkları ortaya çıktı. Yöneticiler, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürdüklerini söylendi.



Bu ifadelerden şüphelenen polisler, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin ısrarlı sorgusu sonrasında Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı.



Okul müdürünün aynı zamanda eşi olan servis şoförü T.İ., ifadesinde sabah 07.30'da Alperen'i evinden aldığını, Alperen'in serviste yolculuk sırasında uyuduğunu, okula geldiklerinde ise başka bir çocuğun ağlaması üzerine onunla ilgilendikleri için Alperen'i unutmuş olabilecekleri söyledi. Şoför T.İ. ayrıca Alperen'in okulda olmadığını fark ettikleri andan itibaren aramaya başladıklarını anacak sonuç çıkmaması üzerine en son servis minibüsüne saat 16.30'da baktıklarında Alperen'in cansız bedenini bulduklarını söyledi.



Servis minibüsündeki rehber personel D.K. da ifadesinde ifadesinde Alperen'in kemeri bağlı uyuduğunu, kreşe geldiklerinde öğrencileri dikkatle indirdiği sırada bir öğrencinin ağlamaya başladığını ve onu kucağına alarak okula götürdüğünü söyledi.



Gerçeği ortaya çıkaran polisler, servis şoförü T.İ. ile rehber personel D.K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından iki şüpheli 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.İ. tutuklanırken, D.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



KREŞ 3 GÜN KAPANDI



Minik Alperen'in yaşamını yitirdiği kreş yetkililerinin suskunluğu devam ederken, kreşin kapısına 'Kreş 3 gün süreyle kapalıdır' yazısı asılarak eğitime ara verildiği duyuruldu.



Kreş Facebook adresinden bugün sabah saatlerinde siyah kurdele ile 'Yastayız' paylaşımı yaptı. Öğrenci velileri ve vatandaşlar, paylaşımın altına tepki ve eleştiri yüklü mesajlar yazdı. Okulu sorumsuzlukla suçlayanlar, okulun kapatılması istedi.



Paylaşıma yorum yapan bir kadın ise olayın yaşandığı gün kreşin bahçesinde doğum günü kutlandığını öne sürerek, 'Alperen servis içinde can çekişirken, doğum günü kutlandı' diye yazdı.



DEDESİ KREŞ ÖNÜNDE FERYAT ETTİ



Kreşin önündeki sessizliği ise minik Alperen'in dedesi Sabahattin Sakin'in feryatları böldü. Kreşin önüne gelen dede Sakin, "Torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin" diyerek feryat etti.



Kalp hastası olan Sakin, ayakta durmakta zorlanırken, "Torunumu dün toprağa verdim. Onu subay elbisesiyle görmek varken kefeni giydirdiler. Onu toprağa yakıştıramadım. Keşke ben ölseydim. Torunum, Alperen'im. Torunumu öldürenlerin idamı istiyorum. Küçücük çocuk nasıl unutulur. Hiç mi vicdanınız yok" dedi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın ardından kreşe müfettiş gönderdiklerini, idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Yahşi, "Devlet okulu değil. Ama bakanlığın denetiminde olan bir okul. Bizim servis şoförleri ve hosteslerinin eğitimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Akıl ve mantığa sığmayan bir ihmal. İdari anlamda soruşturma sürüyor" dedi.







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