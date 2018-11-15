Alsancak Gar'ı karşısında tır direğe çarptı

İzmir Alsancak'ta tramvay durağının yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, elektrik direğine çarptı. Tramvay hattının enerji kabloları koparken, seferlerde aksamalar yaşandı

Alsancak Gar'ı karşısında tır direğe çarptı
15 Kasım 2018 Perşembe 13:18

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, kentin işlek yerlerinden Alsancak Gar Tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, elektrik direği yan yatarken, tramvay hattının enerji kabloları koptu. Kaza nedeniyle Fahrettin Altay- Alsancak ve Halkapınar- Alsancak arası tramvay seferleri, tek yönlü olarak devam etti. TIR, bölgeden kaldırılırken,  belediye ekipleri elektrik direğinin düzeltilmesi için vinç ile müdahale etti.

Yapılacak olan çalışmaların ardından tramvay seferlerinin normale döneceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #alsancak #tır #direk #çarpma #tramvay
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