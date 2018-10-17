Alsancak Gar'ını yeniden tasarladılar

Yaşar Üniversitesi İçmimarlık son sınıf öğrencileri proje kapsamında Alsancak Gar'ın içini yeniden düzenleyerek bir yaşam alanı oluşturdu. Alsancak Semti'ni küçücük bir alana sığdırdıklarını söyleyen içmimar adayları fikir projelerini 4 ayda tamamladıklarını söyledi

Süleyman Gülen- Yaşar Üniversitesi İçmimarlık son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş İrem Ordu, Utku Irmak Özdemir, Nilay Altınay ve Bahar Sezen dönem projeleri kapsamında Alsancak Gar'ının içini yeniden tasarlayarak küçük bir yaşam alanı oluşturdu. Garın içerisine müze alanı, workshoplar, bisiklet park alanları, amfi gibi kullanışlı sosyal alanlar oluşturan içmimar adayları garın ana dokusunu bozmadan eklemeler yaparak küçük bir Alsancak ortaya çıkardı.

Yeni bir işlev kazandırdık

Fikir projeleri üzerine konuşan içmimar adayları Alsancak Gar'ının doğal dokusunu bozmadan ona yeni bir işlev kazandırdıklarını belirtti. İçmimar adayları sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ritim projesi konusunda hocalarımız Alsancak Garı'nı seçti. Biz de gidip Alsancak Garı'nı gidip gezdik ve buraya bir işlev kazandırmaya çalıştık. Ne yaparsak burayı daha kullanışlı hale getiririz diye düşündük.Burada ne olursa insanlar gelir diye çalışma alanı yarattık. Müze alanı, workshop alanları, amfi alanları ve bisiklet park alanları gibi kulanışlı çerçeveler oluşturduk. Alsancak'ta çok fazla sokak sanatçısı olduğu için onlara da performanslarını sergileyebilecekleri sahne tasarladık.

Yetkililer inceledi

Aynı zamanda ders çalışma alanları, grupça oturup ödev yapabilme alanları tasarladık. İş toplantıları için odalar tasarladık. Aslında kocaman Alsancak'ı küçücük bir alana sığdırdık. Yaşam alan oluşturduk. İnsanlar Alsancak'ta ne gibi etkinlikler düzenliyorsa hepsini Alsancak Gar'da toplamaya ve burada bir yaşam merkezi oluşturmaya çalıştık. 4 ayda tamamladığımız bir fikir projesi oluşturduk. Demiryollarından yetkililer gelip projemizi incelediler. Ana dokuya dokunmadan eklemeler yapmaya çalıştık. Ana dokunun bozulmaması çok önem verdiğimiz bir durumdu. İç duvarlara bile el sürmeden üzerine eklemeler yaptık. Kendi kendini taşıyabilen elemanlar yarattık. Bunları istediğiniz şekilde taşıyıp yer değiştirebiliyorsunuz, buna göre tasarladık. Gardaki rayların üzerine cam tabakalar koyarak insanlara raylarda yürüyormuş etkisi yarattık. Yeni bir işlev kazandırdık ancak insanların eski dokuyu da hissetmesini sağladık.