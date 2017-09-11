Alsancak'ın kaldırımsız sokağı!

'Dükkan önleri park yeri oldu'
Alsancak pazar yeri yolu üzerinde bulunan dükkanların önünde kaldırımın olmaması yüzünden otopark sıkıntısının da yaşandığını vurgulayan Gönenç, 'Mahalle sakini veya burada esnaf olmayan birçok kişi, dükkanlarımızın önüne arabalarını park ediyorlar. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, dükkanının önünde araçların park edildiğini görüyor. Saksı ve taş koyuyoruz ama ona da zabıtalar izin vermiyor' diye konuştu.
'Çöp sorunu da var'
Gönenç kaldırım sıkıntısının yanında bir de dükkanının önüne sürekli çöp atılması sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle konuştu: Alsancak Semti'ne birçok yabancı insan geliyor. Semtin yerli halkı çevreyi çok temiz kullansa da yerlisi olmayan kişiler çevreye ciddi zarar vererek çöp atıyor. Dükkanımın önüne atılan çöpler buluyorum sürekli. Kimin attığını göremiyorum. En sonunda dayanamayıp yazı asmaya karar verdim. Yazıyı astıktan sonra çöplerin atılmadığını gördüm. Yazdığım yazı etkili olunca yazıyı kaldırmayı düşünmedim.