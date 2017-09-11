Alsancak'ın kaldırımsız sokağı!

Alsancak'ta 1456 sokak üzerinde esnaflık yapan dükkan sahipleri, yol boyunca kaldırımın olmamasından şikayetçi oldu. Kaldırım sorununun otopark sıkıntısına sebep olduğunu söyleyen elektrikçi Ramazan Gönenç, '32 yıldır burdayım, o zamandan beri kaldırım yok. Kaldırımın olmaması esnafı zorda bırakıyor. Konak Belediyesi'nin sorunumuzla ilgilenmesini istiyoruz' dedi

Zeynep Kaya-

'Dükkan önleri park yeri oldu'

Alsancak pazar yeri yolu üzerinde bulunan dükkanların önünde kaldırımın olmaması yüzünden otopark sıkıntısının da yaşandığını vurgulayan Gönenç, 'Mahalle sakini veya burada esnaf olmayan birçok kişi, dükkanlarımızın önüne arabalarını park ediyorlar. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, dükkanının önünde araçların park edildiğini görüyor. Saksı ve taş koyuyoruz ama ona da zabıtalar izin vermiyor' diye konuştu.

'Çöp sorunu da var'

Gönenç kaldırım sıkıntısının yanında bir de dükkanının önüne sürekli çöp atılması sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle konuştu: Alsancak Semti'ne birçok yabancı insan geliyor. Semtin yerli halkı çevreyi çok temiz kullansa da yerlisi olmayan kişiler çevreye ciddi zarar vererek çöp atıyor. Dükkanımın önüne atılan çöpler buluyorum sürekli. Kimin attığını göremiyorum. En sonunda dayanamayıp yazı asmaya karar verdim. Yazıyı astıktan sonra çöplerin atılmadığını gördüm. Yazdığım yazı etkili olunca yazıyı kaldırmayı düşünmedim. Alsancak 'ta 1456 Sokak üzerinde dükkanı olan Ramazan Gönenç, yol boyu kaldırım ın olmaması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. 1456 Sokak 82 nolu Pazar Yeri güzergahında 1985 yılından beri elektrikçi olarak esnaflık yapan Gönenç, 32 yıldır kaldırımın olmadığına dikkat çekerek, 'Ben buraya 1985 yılında geldim. O zamandan beri burada kaldırım yok. Sokağımız bakımsız ve düzensiz. Talat Paşa'dan Kordon'a kadar uzanan yol boyunca kaldırım bulunmuyor. Geçtiğimiz sene Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı ile görüşerek kaldırım sıkıntımız hakkında bilgi verip, talepte bulunduk. Bize söz verildi ama verilen söz halen tutulmadı. Kimi esnaf ise kendi dükkanının önüne kendi imkanlarıyla kaldırım yaptı. Esnaf olarak hepimiz belediyemizin buraya bir düzenleme getirerek, kaldırım sorunumuzla ilgilenmesini istiyoruz' diye konuştu.Alsancak pazar yeri yolu üzerinde bulunan dükkanların önünde kaldırımın olmaması yüzünden otopark sıkıntısının da yaşandığını vurgulayan Gönenç, 'Mahalle sakini veya burada esnaf olmayan birçok kişi, dükkanlarımızın önüne arabalarını park ediyorlar. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, dükkanının önünde araçların park edildiğini görüyor. Saksı ve taş koyuyoruz ama ona da zabıtalar izin vermiyor' diye konuştu.Gönenç kaldırım sıkıntısının yanında bir de dükkanının önüne sürekli çöp atılması sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle konuştu: Alsancak Semti'ne birçok yabancı insan geliyor. Semtin yerli halkı çevreyi çok temiz kullansa da yerlisi olmayan kişiler çevreye ciddi zarar vererek çöp atıyor. Dükkanımın önüne atılan çöpler buluyorum sürekli. Kimin attığını göremiyorum. En sonunda dayanamayıp yazı asmaya karar verdim. Yazıyı astıktan sonra çöplerin atılmadığını gördüm. Yazdığım yazı etkili olunca yazıyı kaldırmayı düşünmedim.