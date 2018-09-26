Alsancak sokaklarına jet bakım

Kent sakinlerinin taleplerini dikkate alan Konak Belediyesi, yol yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İlçenin farklı noktalarında devam eden çalışmalara son olarak İzmir’in gözde mekanlarına ev sahipliği yapan semtlerinden biri olan Alsancak’taki beş sokak eklendi. Zamana yenik düşerek yıpranan beş sokakta yol ve kaldırım yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Semt sakinlerinin ve esnafın isteği doğrultusunda yürütülen düzenlemeler belirtilen süreden daha kısa zamanda tamamlanacak.

Konak Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Alsancak’ın 1439, 1440, 1448, 1456 ve Yüzbaşı Şerafettin Sokak’ta kapsamlı yol yenileme ve kaldırım düzenlemesine başladı. Zamanla yıpranan yol gövdeleri yeniden asfaltlanırken, kaldırımlar da beton kaplama yapılarak yenileniyor. Yayaların daha güvenli yürümesi ve araçların kaldırıma parketmemesi için kaldırım kenarlarına demir dubalar dikiliyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Alsancak sakinlerinin ve esnafın mağdur edilmemesi için çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini, belirlenen süreden daha önce biteceğini dile getirdi. Mahalle Muhtarı Hicran Akuzun’la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Pekdaş, yapım işlerinin bitimiyle birlikte Alsancak’taki beş sokağın yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl da Alsancak’ta bazı sokakların hem altyapısı hem de üstyapısı yenilenmişti. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) planlamasıyla; İzmirGaz, TEDAŞ, Türk Telekom Fiber internet ve İZSU altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de üstyapı kaplamalarını yapmıştı.