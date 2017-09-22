Alsancak Stadı böyle olacak!

İzmir'de yenilenmesi için temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı projesinin son hali ortaya çıktı

İnşaat ruhsatı alınması için Konak Belediyesi'nden yanıt beklenen statta daha önce yapılacağı açıklanan kale arkası tribün, arazi ebatları nedeniyle iptal edildi. Toplam 22 bin 855 metrekarelik stat arazisinde yine doğu ve batı yönünde, üzeri kapalı 2 tribün inşa edilecek. Stadyum kapasitesi 15 bin olacak. Güney kale arkası tribün yerine kuzey yönünde yine eskiden olduğu gibi idari bina inşa edilecek. Binanın çatısı tribünlerle birlikte kaplanıp görüntü bütünlüğü oluşturulacak.





Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, UEFA ofisleri, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik için ayrılan birimler, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Stadın saha zemini ve ışıklandırması da yenilenecek. 550 günde bitirilmesi planlanan stat, Ağustos 2014'te çürük olduğu gerekçesiyle kapatılıp 2015 yılında yıkılmıştı. Stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 Nisan'da düzenlediği ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı İnşaat, arazide şantiye kurma çalışmalarını sürdürüyor.