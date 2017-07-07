Alsancak Stadı için bütün işlemler tamam

İzmir'de 2014 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle maçlara kapatıldıktan sonra 2015'te yıkılan Alsancak Stadı'nın yerine inşa edilecek 15 bin kişilik yeni stadın ihalesi için son aşama da tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 Nisan'da düzenlenen yenileme ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle kazanan Metro İnşaat'la geçen ay sözleşme imzalamasından sonra ihaleye 15 günlük yasal sürede itiraz gelmeyince firmaya yer teslimini de yaptı. Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, İzmir futbol tarihi için büyük öneme sahip tesis ile ilgili müjdeyi kişisel twitter hesabından, "Alsancak Stadyumu yerinde yeniden yapılıyor. Sözleşme imzalandı, müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı" mesajıyla duyurdu.



Stat arazisinde ruhsata tabi olmayan inşaat çalışmalarının bu ay içinde başlaması bekleniyor. İhale şartnamesine göre yer tesliminden itibaren en geç 60 gün içinde inşaata başlanması gerekiyor. İnşaat süresi 18 ay (550 gün) olarak belirlenen yeni statta açık ve kapalı tribünün yanı sıra, güney yönünde misafir seyirci için kale arkası tribünü yer alacak, ayrıca üç tribünün de üstü kapatılacak. Aydınlatma direklerinin sökülerek yerine yeni aydınlatma sisteminin kuralacağı emektar tesisin çim zemini de tamamen yenilenecek. Tarihi stat 2018-19 sezonunda kapılarını futbolseverlere açacak. Uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edilen stat projesine Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkmıştı.