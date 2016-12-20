Alsancak Stadı için geri sayım

Alsancak Stadı'nın yeniden yapılması için ihale süreci beklenirken Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni projede tribünler ve kuzey cephesindeki idari binanın üstünün kapatılacağını, güney cephesine kale arkası tribünü yapılması için temasların sürdüğünü söyledi

Projeyi çizen Mimar Alper Aksoy'un ekibinde yer alan Mimar Yunus Özmerdivenli ve İZVAK Başkanı Ali Erten ile Konak Belediyesi İmar Müdiresi Özlem Öngören'i ziyaret eden Ekmekçioğlu, "Altay Alsancak Stadı'nın takipçisiyiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan projeye sadık kalmak şartıyla Altay taraftarının istediği birçok detayın olumlu karşılandığını ve stadın siyah beyaz ağırlıklı renklerle dizayn edileceğini belirten Başkan Ekmekçioğlu, "Projede revizyon yapılıyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gelecek son onay sonrası süreç hızlanacak. Mevcut alan UEFA standartları içinde en uygun şekilde değerlendirilecek. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm yönetici ve bürokratlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.