Alsancak Stadı için imar itirazı!

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin, Göztepe'ye inşa edilecek yeni stat için gerçekleşen imar plan değişikliğine yaptığı itiraza tepkiler sürerken Alsancak Stadı'na da aynı konuda bir itiraz yapıldığı ortaya çıktı.



2014'te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılıp 2015'te yıkılan emektar tesisin yerine inşa edilecek yeni statla ilgili imar plan değişikliğine, 1 aylık askı süresinin son günü olan 28 Mart'ta kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından itiraz dilekçesi verildiği öğrenildi. Konuyla ilgili son kararı Konak Belediyesi'nin vereceği, itirazın reddi halinde söz konusu şahsın 60 gün içinde dava açma hakkının doğacağı belirtildi.



İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, imar planına yapılan itirazın süreci olumsuz etkilemeyeceğine inandığını söyleyerek, "Meslek odaları tarafından itiraz dilekçesi verilmemesi önemli. Bu aşamada konu yargıya taşınsa bile, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verinceye kadar ihale yapılır ve inşaata başlanır.



Kişisel görüşüm bu itiraz engel olmaz. Yine de son karar imar planında değişiklik yapan Konak Belediyesi ile ihale sürecini yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Artık ihale için gün bekliyoruz" dedi. Alsancak Stadı'nın bulunduğu arazi, spor alanı olmaktan çıkarılıp, stadyum alanına çevrilmişti.