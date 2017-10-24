Alsancak Stadı'nda çalışmalar başladı

İzmir'de 2014 yılında kapılarını maçlara kapatan Alsancak Stadı'nın yenileme projesinde arazide ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve temel çalışmaları geçen hafta başladı

Alsancak Stadı'nda çalışmalar başladı

Stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 Nisan'da düzenlediği ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı İnşaat, arazide şantiyesini kurduktan sonra ruhsat alımı sürecinde zeminde iş makineleriyle hafriyat yapıyor. Temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan stadın inşaat ruhsatının alınması için Konak Belediyesi'yle görüşmeler ise sürüyor.  

Toplam 22 bin 855 metrekarelik stat arazisinde eskiden olduğu gibi doğu ve batı yönünde, üzeri kapalı 2 tribün inşa edilecek. Stadyum kapasitesi 15 bin olacak. Güney yönündeki kale arkası tribün ise arazi yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti. Statta kuzey yönünde yine eskiden olduğu gibi idari bina yapılacak. Binanın çatısı tribünlerle birlikte kaplanıp görüntü bütünlüğü oluşturulacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik birimleri, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #alsancak stadı
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