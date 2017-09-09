Alsancak Stadı temel atma töreninde de gerginlik!

İzmir'de Başbakan Binali Yıldırım'ın Buca'dan canlı bağlantı yaparak Karşıyaka ve Göztepe statlarıyla birlikte temel atma törenini gerçekleştirdiği Alsancak Stadı'nda gerginlik yaşandı

Törende AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Metro Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özaydın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu sembolik olarak düğmeye bastı. Altaylı taraftarlar üzerlerinde, "Altay Alsancak Stadyumu. Dönüyoruz evimize, az kaldı Süper Lig'e", "Başbakanımız Altay Alsancak Stadı için hoşgeldiniz", "Stadyumumuz için Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ederiz" yazılı pankartlar açtı.



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, törenin ardından Milletvekili Hamza Dağ'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Hamza Dağ, "Altay'ı gelecek sezon 1'inci Lig'de göreceğimize inanıyorum, Altay en kısa sürede Süper Lig'deki yerini de alacak" dedi. Başkan Ekmekçioğlu da Dağ'a başarı sözü verdi. Siyah-beyazlılarda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve Cihangir Marmara da törende yer alırken, spor okulu öğrencileri ve taraftarlardan oluşan yaklaşık 1000 Altaylı, "Alsancak Altay'ındır oley" tezahüratlarıyla törende renkli görüntüler oluşturdu. Üç kapalı tribün ve 14 bin kapasiteyle yenilenecek stadın Şubat 2019'a yetiştirilmesi için söz alındı.





ALTINORDU'YLA GERGİNLİK



Alsancak Stadı'nın bulunduğu arazide pay sahibi olduklarını iddia eden Altınordulular da törende yerlerini aldı. Stat arazisindeki törene getirilen Altınordulu minik sporcular, "Renklerin kardeşliği Alsancak'ta buluştu. Alsancak Stadı İzmir'in, hepimizin. Sait'ler, Vahap'lar Alsancak'tan çıktı" pankartları açtı. Tören yerine önce gelen Altaylılar, alanı kapatırken, Altınordulu minikler arka sıralarda yer aldı. Kırmızı lacivertlilerin kameralar tarafından görülmemesi için de Altay pankartları açıldı. Altınordu ve Altay taraftarları arasında yer kapma nedeniyle de gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların itişmesi sonrası Altınordulular tören başlamadan stadı terk etti. Altınordu Dernek Başkanı Salih Mertan ve eski başkan İlyas Gönen'in yanı sıra yaklaşık 250 minik Altınordulu törende yer aldı.