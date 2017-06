Alsancak'ta bulunan bina depremde ayrıldı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İzmir'de bazı binalarda hasar oldu

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde, Alsancak Semti'nde bazı binalarda küçük çatlaklar ve ayrılmalara neden oldu. Bazı binalar birbirinden ayrıldı. Polis bazı yolları önlem amacıyla trafiğe kapattı. Ev ve işyerlerindeki vatandaşlar ağlayarak kendilerini sokağa attı. İzmir Adliyesi'nde çalışanlar ve bina içinde bulunanlar da panik halinde dışarı çıktı. Çığlık atarak ağlayanları polis sakinleştirdi. Avukatlar, büyük panik yaşadıklarını söyledi.



KEMERALTI'NDA PANİK YAŞANDI



METRUK EV HASAR GÖRDÜ

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş yapanlar deprem anında büyük panik yaşadı. Konak'ta İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü binalarında çalışan personel panikle dışarı çıktı. Herkes cep telefonlarıyla yakınlarını aramaya çalıştı. Vatandaşlar, kamu kurumlarına ait binalar önünde toplandılar ve saatlerce içeri girmediler. Korku ve endişe içinde yakınlarını cep telefonlarıyla arayanlar hatlarda yaşanan sorun nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. Kamu binalarında asansörlerin önüne binişi engellemek amacıyla şerit çekildi.İZSU Genel Müdürlüğü binasına bitişik olan sekiz katlı Anadolu Pasajı arasında iki binanın bitiştiği yerde ayrılma meydana geldi. Bu nedenle bina önünden geçişi engellemek için emniyet şeridi çekildi. İzmir'de bazı işyerleri depremden sonra mesaiyi sona erdirdi ve çalışanlarını evlerine gönderdi.Depremin hissedildiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 katlı metruk bir ev büyük çaplı hasar gördü. Evden çevreye yayılan molozlar, seyir halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı. Ölen ve yaralanan kimse olmaması sevindirdi. Edremitliler depremle birlikte büyük bir korku yaşadı. Halk sokağa dökülüp depremin geçmesini bekledi. Vatandaşlar, "İlk olarak yavaş bir sarsıntı oldu. Birkaç saniye sonra depremin şiddeti arttı. Büyük korku yaşadık, kendimizi dışarı attı" dedi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada da şöyle denildi:"12.06.2017 tarihinde saat 15.28'de Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illeri ile yapılan görüşmelerde, depremin hissedildiği ancak can ve mal kaybına yönelik henüz bir ihbar ulaşmadığı bilgisi alınmıştır. Depremin en çok hissedildiği yer olan İzmir Dikili, Karaburun, Foça, Aliağa ilçelerinde İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden ekipler keşif çalışmalarına başlamıştır. İzmir, Bursa, Sakarya, Afyon, Ankara, Manisa, Uşak ve Aydın İl AFAD'dan ekipler bölgeye sevk edilmiştir. İzmir, Aydın, Manisa ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri teyakkuzda beklemektedir. Manisa lojistik deposundan 16,5 m2'lik 240 aile çadırı tedbir amaçlı bölgeye sevk edilmiştir. An itibarıyla herhangi bir can kaybı bilgisi alınmamıştır. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam etmektedir. Söz konusu depremin muhtemel İstanbul Depremi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Gelişmeler AFAD Başkanlığı'nca takip edilmektedir."