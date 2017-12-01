Alsancak'ta korkutan yangın

İzmir’in Alsancak semtinde kapalı olan bir barda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında işyerinde hasar oluştu

Alsancak'ın Gazi Kadınlar Sokağı'nda bulunan bir barda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı binadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ise çevre güvenliği alarak olayı cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışanları uzaklaştırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken, işyerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.