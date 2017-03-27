Alsancaklılar bu tatları çok sevdi

Kübra Topal- 'ta Alsancak 'ta Konak Belediyesi'nin desteğiyle Köy Tadında Yöresel Ürünler Festivali düzenlendi. Her yöreye özgü lezzetler sunan tezgahlar açıldı. Türkiye'nin birbirinden güzel şehirlerinin birbirinden güzel tatlarını denemek isteyenlerin ilgisi esnafı sevindirdi.

Alsancak Gazi İlkokulu'nun önünde, Dominik Cumhuriyeti Caddesi üzerinde kurulan yöresel tezgahlarda, kendi yöresine özgü tatları tanıtmak isteyen esnaf yarışa girdi. Doğu'dan Batı'ya her yöreden yiyeceklere rastlamanın mümkün olması, İzmir halkının ilgisini daha da arttırdı. İzmit'in meşhur pişmaniyesi, Gaziantep'in yöresel lezzetleri, Van, Bitlis'in balından tereyağına, kayısıdan, fındık, fıstığa kadar her şey tezgahlarda yerini aldı. İzmir halkı öğle yemeği olarak gözlemeyi tercih ederken, Hatay'ın meşhur künefesiyle de ağızlarını tatlandırdı.Reçelden kuru meyveye, tereyağından tatlı sucuğa kadar çok farklı lezzetler İzmirlilerin beğenisine sunuldu ve tezgahlar festival boyunca doldu taştı.