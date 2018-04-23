Altay Spor Kulübü'nün otobüsü yandı!

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi

Altay Spor Kulübü'nün otobüsü yandı!
23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32

Olay, dün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #otobüs yangın #izmir
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