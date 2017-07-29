'Altın bilezikleri' Büyükşehir'den

11 yılda 61 bin kursiyere ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası'ndaki dikim operatörlüğü, üç boyutlu animasyon, kaynak teknolojileri, Autocad, 3D Max ve Yenilenebilir Enerji programlarını bitiren 85 kişiye daha sertifikalarını törenle verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işsizliğin azaltılarak yerelde ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Meslek Fabrikası'nın eğitimlerine katılan 85 kursiyer daha törenle sertifikalarını aldı.



2 çalıştay toplantısıyla belirlenen 40 meslek grubunun analiz ve derinlemesine görüşmeler sonucunda 5 meslek grubuna indirilmesiyle başlatılan pilot eğitimlerde Dikim Operatörlüğü'nde 15, Kaynak Teknolojileri'nde 18, Autocad'de (bilgisayar destekli proje çizimi) 17, 3D Max'de (üç boyutlu animasyon) 15 ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri'nde 20 kursiyer eğitim programlarını başarı ile tamamlayarak sertifikasını aldı.

Sertifika töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, "1900'lerde Sanayi Devrimi dedikleri olayla felakete giden dünyamızın 3 büyük sorunu var. Bunlardan birincisi gıda sorunu, ikincisi çevre sorunu, üçüncüsü ise istihdam sorunudur. Biz burada insanlarımızın bir şeyler üretmesine, meslek sahibi olmasına vesile oluyoruz. Türkiye'de bu kadar güzel ve düzgün bir proje daha yok. Üreteceğiz, kentteki insanlarımızı eğiteceğiz ve mesleksiz insan bırakmayacağız" diye konuştu.



İşsizlik sorununa çözümler üretiliyor



İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy ise "Meslek Fabrikası'nda İzmir'deki işsizlik sorununa ait çözümler üretiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve diğer ortaklara, eğitmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın verdiği eğitimler, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ), Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezleri'nin de katkılarıyla ilerliyor.

Meslek Fabrikasında gerçekleşen sertifika törenine katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Aysel Özkan ve Yıldız Devran, Ege Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Müdürü Prof. Dr. Eser Yıldırım Sözmen, Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Arzu Marmaralı, Ege Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Gökçen ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu da vardı.



Fabrikasyon Laboratuvarı geliyor



Meslek Fabrikası'nda istihdam odaklı çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da mesleki bilginin beceriye ve tasarıma dönüşmesi ve dünyadaki yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla İzmirlilerin ücretsiz yararlanabileceği "Fabrikasyon Laboratuvarı" (Fablab) kurulması için çalışmalarına devam ediyor. 3 ay içinde kurulması planlanan Fabrikasyon Laboratuvarı, araştırmayla üretim arasında, bilgisayar kontrollü aletlerle değişik ölçeklerde ve değişik malzemelerden hemen hemen her şeyin yapılabildiği ve hayal edilenin hızla somut örneğe çevrildiği atölyelerden oluşacak. Ayrıca tasarımlarını somutlaştırmak isteyen sanatçı ve zanaatkârlar bu fabrikadan ücretsiz yararlanabilecek.



11 yılda 61 bin kursiyer



Yerelde kalkınma için nitelikli insan gücü yetiştirmenin önemine inanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliğin azaltılması ve genç iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığı Meslek Fabrikası projesiyle yılda ortalama 8 bin kişiye hizmet veriyor. 2017 yılında biten 221 kurstan 2 bin 749 kursiyer mezun edilirken, 2006-2017 yılları arasında 10 kurs merkezinde yaklaşık 61 bin kursiyere ulaşıldı. Bunlardan 28 bin 666'sı MEB onaylı sertifika almaya hak kazandı.







En çok talep gören kurslar



1. Pastacılık

2. Autocad

3. Bilgisayar Destekli Muhasebe

4. Bilgisayar Kullanımı

5. Hidrolik-Pnömatik

6. Düz Dikiş Makineci

7. Overlok – Reçme Makineci - Ütücü

8. İşaret Dili

9. İngilizce

10. PLC

11. Sahne Makyajı

12. Temel Makyaj

13. Sıhhi Tesisat Armatür Montajcısı ve Onarımcısı

14. Topraksız Tarım

15. Kuaförlük

16. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği

17. Hasta Kabul İşlemleri

18. Hasta Yaşlı Refakatçisi