Altın fiyatları düştü ama satış yok

Altın fiyatlarında son yirmi günde ciddi düşüş yaşandı. Ancak fiyatların düşmesi kuyumculara yansımadı. Altın satışlarının az olduğunu belirten Kemeraltı esnafı, düğün sezonunun satışları arttırmasını bekliyor

Ali Budak

Yaşanan son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı. Özellikle ziynet grubunda yaşanan düşüşlere rağmen vatandaş altına ilgi göstermiyor. Çeyrek altın son yirmi günde 265 liradan 235 liraya gerilerken vatandaş ilgi göstermiyor. Altın fiyatlarında son 20 günde ciddi bir düşüş yaşandığını ancak bu düşüşün altın satışlarına etkilemediğini iddia eden kuyumcu Özer Yıldırım, 'Ata lira 1040 liradan 970 liraya, çeyrek altın 265 liradan 235 liraya geriledi. Altın fiyatlarında ciddi düşüş oldu. Ancak bu düşüş satışlara yansımadı. Sanırım altın fiyatının düşmesi insanları beklentiye soktu. Daha da düşmesini bekliyorlar. Bu nedenle de çarşıda hareketlilik oluşmadı. Vatandaş, daha da düşmesini ve en uygun yerden almayı istiyor. Önümüzün düğün sezonu olmasının satışları çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü millet olarak düğünlere kıştan hazırlık yapıyoruz. O nedenle altın satışlarında çok fazla artış olacağını düşünmüyorum. Belki gurbetçiler bu satışları hareketlendirebilir' diye konuştu.



'Ekonomi düzelirse satışlarımız da artar'



Altın fiyatlarındaki düşüşün satışlarına yansımadığını belirten kuyumcu Hamdi L. ise şöyle konuştu: Altın düşer fakat satış olması alım gücüyle ilgili. Piyasada para dönmeyince, ekonomi kötü olunca vatandaş da beklemeyi tercih ediyor. Şu anda satışlarımız daha hareketli olması gerekirken çok kötü. Yarına güveni olmayan vatandaşlar, ellerindeki parayı altına yatırmak istemiyor. İşsizlik artmış, enflasyon artmışken vatandaştan altına yatırım yapmasını bekleyemeyiz. Ekonominin düzelmesiyle satışların da artacağına inanıyorum.



Düğün sezonu satışları arttırabilir



Altın fiyatlarının düşmesine rağmen piyasada bir hareketlilik yaşanmadığını aksine fiyatlar yüksekken daha hareketli olduğunu söyleyen Muharrem Cinoğlu, 'Fiyatlar düşmesine rağmen piyasa çok durgun. Satışlarımız çok az. Fiyatlar yükseldiğinde daha çok satmıştık. Şu anda vatandaş altın fiyatlarının daha da düşmesini bekliyor. Önümüz düğün sezonu olduğu için satışlarımız belki daha da artar diye umut ediyoruz' dedi.