Altınordulu çocuklara yurttaşlık eğitimi

Yaşasın Derneği'nin yürüttüğü Çocuk Sporcu Projesi kapsamında çocuk haklarını öğrenen Altınordu altyapısındaki çocuklar sadece iyi birer sporcu değil, aynı zamanda iyi birer birey ve yurttaş olmak adına çalışmalarına devam ediyor

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği ve Altınordu Futbol Kulübü tarafından desteklenen Çocuk Sporcu Projesi kapsamında Altınordu Futbol Kulübü altyapısında top koşturan çocuk futbolcular çocuk hakları üzerine eğitim aldı. Yaşasın Derneği'nin yürüttüğü iki günlük eğitim boyunca oyunlaştırılmış atölye çalışmalarıyla spor hukuku, çocuk hakları ve insan hakları üzerine bilgi edinen Altınordulu çocuk futbolcular, aynı zamanda çevrelerine ve diğer sporcu arkadaşlarının haklarına karşı da bilgi edindi. Atölyelere Altınordu Çocuk Kulübü U-10 ve U-17 ( 9-18 yaş) arası altyapıda futbol oynayan çocuklar katıldı.Futbolun yalnız Türkiye'de değil, yüzlerce ülkede en popüler spor branşı ve ilgi odağı olduğunu ve bu popüler spor aracılığı ile çocuk haklarına dikkat çekmek istediklerini belirten Yaşasın Derneği Çocuk Sporcu Projesi Yöneticisi Mert Görkem Ayaz, 'Futbolcu olmak isteyen bir çocuk küçük yaşlarda kariyerine başlıyor. Binlerce çocuk ufak yaşta başlayan futbol kariyerinde çeşitli spor kulüplerinin altyapılarında bulunuyor. Bu sürede saha içinde, soyunma odalarında, antrenmanlarda akranları ve kendilerinden yaşça büyük kişilerle iletişim ve temas halindeler. Bu etkileşimde tarafların haklarını bilmesi ve gözetmeleri çok önemli. Biz de oyun atölyeleri düzenleyerek çocukları eğitimimize interaktif bir şekilde dahil ediyor ve haklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada amacımız zaten iyi birer sporcu olan bu çocukların aynı zamanda kendi haklarının bilicinde olmaları ve diğerlerinin haklarına da saygı duymaları' diye konuştu.Uyguladıkları projenin ne Türkiye'de ne de Avrupa'da bir benzeri bulunmadığını açıklayan Ayaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Projemizi hazırladığımız aşamada yaptığımız araştırmalarda ne ülkemizde ne de Avrupa'da uygulanmış benzer bir projeye rastlamadık. Bu da projemizi çok daha özel ve önemli kılıyor. Proje sonunda Altınordu Futbol Kulübü Altyapısı yetkilileri ile toplanarak projemizin sonuçlarını değerlendireceğiz. Projenin diğer spor kulüpleri açısından uygulanabilirliğini raporlayarak, hazırladığımız raporu İngilizce ve Türkçe olarak diğer kulüpler ve destekçimiz olan Avrupa Birliği ile paylaşacağız. Projemiz Avrupa Birliği'ne üye ülkeler tarafından da örnek olarak gösterilecek. Diğer taraftan bugüne dek çok sayıda başarılı futbolcu yetiştirmiş Altınordu Futbol Kulübü'ndeki çocuklarımız da başka bir spor kulübüne transfer olduklarında haklarından haber oldukları gibi, bu haklarını gittikleri kulüplerdeki arkadaşlarına da aktaracak. Projenin tanıtımı ile ülke genelinde çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz.Çalışmanın hem diğer çocuk sporcuların hem de altyapı barındıran spor kulüplerinin kullanabileceği bir kılavuz olması amaçladıklarını aktaran Çocuk Sporcu Projesi Eğitim Koordinatörü Onur Selek ise 'Projemiz esnasında paydaşımız olan Altınordu Spor Kulübü bünyesinde yer alan U-10 / U-17 çocuk sporculara çocuk hakları ve spor üzerine paylaşım atölyeleri, ilgili kulüp yöneticileri ve altyapı antrenörleri ile tecrübe paylaşımı ve çocuk hakları üzerine atölye çalışmalarının yanında spor camiasında yer alan iyi ve kötü örneklerin derlenmesi üzerine de çalışıyoruz' dedi.Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak, saat 18.00'de Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde topbaşı yapacak. Dış transferde henüz adım atmayan kırmızı-lacivertli ekip ilk idmanı altyapı ağırlıklı kadrosuyla gerçekleştirecek. İç transferde forvet Hasan Kabze ve stoper Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayıran, kaleci Erce ve Serkan'la sözleşme yenileyen Şeytan'da stoper Sinan ve sağ bek Uğur da imzaya yakın. Ön libero Arif'in durumu belirsizliğini koruyor.Altınordu teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezon öncesi şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Geçen sezon play off'u averajla kaçırmaları nedeniyle beklentilerin çoğaldığını anlatan Hüseyin Eroğlu, 'Yarım kalan işi tamamlayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz' dedi.Altınordu, 8-19 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek, son hazırlıklar ise 26 Temmuz'da başlayacak Bolu kampında yapılacak. Altınordu, 11 Ağustos'ta start alacak 2017-18 sezonunda yine genç oyuncularıyla mücadele verecek.