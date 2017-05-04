Alüminyum ve PVC sektörü İzmir'de buluşacak

Alüminyum, PVC, ahşap ve demir işleme makineleri konusunda sektörde 37 yılı geride bırakan Özçelik Makine, Ege Bölge bayisi Çetinmak Makine işbirliğiyle sektörü İzmir'de buluşturacak

Türkiye'de ilk kez 11 - 12 - 13 Mayıs tarihlerinde Menderes'te Çetinmak Makine showroom alanında düzenlenecek Alüminyum ve PVC İşleme Makineleri Fuarı, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Özçelik Makine Satış Direktörü Volkan Biçer, bölge bayileri Çetinmak ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle bölgedeki ağırlıklarını artırdıklarını ve düzenlenecek fuarda son teknolojiye sahip makineleri sektörün beğenisine sunacaklarını söyledi. Biçer, "Fuar kapsamında 27 farklı makine sergilenecek. Kapı - pencere sektörünün yanı sıra; endüstriyel üretim yapan firmalara da hitap edeceğiz. Küçük atölyelerden büyük üreticilere kadar yönelik makineler sunacağız. Fuarı ziyaret eden konuklarımız ayrıca yüzde 5'lik özel indirimden de yararlanacak. Konuklarımız, fuarda yeni makineleri deneme ve inceleme fırsatı bulacak" diye konuştu.



Özçelik Makine olarak 2017'nin ilk çeyreğini yüzde 20'lik bir büyüme ile geride bıraktıklarını kaydeden Volkan Biçer, bu ivmenin yılın ikinci yarısında da artarak sürmesini beklediklerini dile getirdi.



Fuarın sektörün buluşması adına önemli olduğunu vurgulayan Çetinmak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çetinoluk da, Özçelik Makine ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden sonra sektörde önemli bir atılım sağladıklarını belirtti. Çetinmak'ın geniş bir ürün gamına sahip olduğunu anlatan Çetinoluk, 1984 yılından beri üreticilerin ihtiyaç duydukları makineleri uygun koşullarla sektöre sunduklarını sözlerine ekledi.

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