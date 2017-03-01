Alzheimer ve Demans Merkezi'nde dayanışma kahvaltısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer ve Demans Merkezi'nden faydalanan hastalar ile aileleri, dayanışma kahvaltısında bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer ve Demans hastalarını bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin "Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi"nden faydalanan vatandaşlar ile aileleri, tarihi Asansör'de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Aynı sıkıntıları yaşayanları bir araya getirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Alzheimer merkezi sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. "Yalnız değilsiniz" diye konuşan Aysel Özkan, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza nasıl dokunabiliriz, nasıl hayatlarını kolaylaştırıp destek olabiliriz diye çalışıyoruz. Yalnız olmadığınızı, sorunları çözme noktasında yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi. Aileler de desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek Alzheimer merkezlerinin yaygınlaştırılmasından mutluluk duyacaklarını ifade etti.



Çağımızın hastalığı



Unutkanlık, kelime bulmada zorluk, kişilik değişiklikleri ve eşyalarını kaybetme gibi evrelerle başlayıp ilerleyen Alzheimer hastalığı, tüm dünyada giderek artıyor. Ülkemizde yaklaşık 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin edilirken, İzmir'de bu rakam 8 bin civarında. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular'da açtığı "Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi"nde hizmet veriyor. 1. evre Alzheimer veya hafif Demans hastası olan; yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini sürdürenlerin kabul edildiği merkez, hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Müdür, uğraş terapisti, hemşire, 2 sorumlu ve 2 tane hasta ve yaşlı bakım elemanının görev yaptığı merkezden, haftanın iki veya üç günü yararlanılabiliyor. Zorlu bir süreçten geçen Alzheimer hastalarının yakınlarına da hayatı kolaylaştırabilmek için danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezden yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne veya İnönü Caddesi No: 817 Kat: 1 / Üçkuyular adresine dilekçe ile başvurabiliyor. Merkezin telefon numarası ise 285 07 79.



