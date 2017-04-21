Amatör kulüplerden Kocaoğlu'na teşekkür

İzmir'de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 3 milyon TL'yi aşan nakit para yardımı kararının mutluluğunu yaşadı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri'nin temsilcileri, ziyaret ettikleri Başkan Aziz Kocaoğlu'na tüm kulüpler adına teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ve yönetim kurulu üyeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Kadir Akbulut'u ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde aldığı “amatör liglerde mücadele eden kulüplere parasal destek” kararı nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Kadri Yatkın, “İzmir kulüpleri olarak çok şanslıyız. Başta siz ve ilçe belediye başkanlarımız, bizden desteklerini esirgemiyorsunuz" diye konuştu.



Başkan Aziz Kocaoğlu ise amatör kulüplerin varlığının ülke sporu adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Yaptığımız bu yardımlar biraz nefes almalarını sağlayacaksa, ne mutlu bize” dedi.





3 milyon TL'lik destek



İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden ayırdığı 3 milyon TL'nin üzerindeki payla, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan İzmir kulüplerinin her birine 30 bin TL, Süper Amatör Lig'de yer alan kulüplere 25 bin TL, 1. Amatör Lig'de yer alan kulüplere 15 bin TL, 2. Amatör Lig'de yer alan kulüplere 10 bin TL, Altyapılar Ligi'ndeki kulüplere ise 5 bin TL para yardımı yapma kararı aldı.



