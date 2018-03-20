Ambulans, hasta nakil aracı değildir

Sorumluluğu kimi alacak?
Yakın dönemde Kısık Sanayi Sitesi'nde görevli bir ambulansın Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Doğruyol, 'Ambulansı buradan Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'dan gelirken de bir hasta getiriyorlar. Kısık'taki ambulansın yeri boşalıyor ya, oraya beşinci sıradaki ambulans gidiyor trafik kazasında. Bu ne demek biliyor musun? Kısık'a en yakın ambulans Ankara'ya gitmiş, hasta götürmüş. Onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul. Yanındaki derken ambulanslar bölge bölge ayrılmıştır. Bir şey olduğunda, beşinci sıradaki yani en uzaktaki ambulans vakaya gidiyor. İkinci ambulansın buraya gitmesi 5 dakikaysa, beşinci ambulansın buraya gitmesi 25 dakika. Yani mesafe uzuyor. Burada bir trafik kazası oldu, 5 dakikada gidecek ambulansa sen görev vermişsin, oranın asıl ambulansını hasta nakline göndermişsin. Beşinci sıradakini göndermişsin vakaya. Trafik kazasında kişi hayatını kaybederse bunun sorumluluğunu kim alacak. İdareci alacak, onun alması lazım' diye konuştu.
Ambulanslar bile siyasette kullanılıyor
112 ambulansının ölüm riski taşıyan vakalara gitmesi gerektiğine de vurgu yapan Doğruyol, şöyle devam etti: 'Adam başım ağrıyor diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ben bir haftadır gribim diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ama şimdi ambulanslarımız siyaseten kullanıldığı için adam başım ağrıyor dese de gidiyor, başka bir şey dese de gidiyor. Bu şekle düşmüş artık iş. Hasta nakli de senin annen benim annem değil. O siyasetçinin tanıdığı, bu siyasetçinin tanıdığı gidiyor. Bir ara milletvekillerinin, bakanların 112 ambulanslarıyla gezdiklerini duydum. İzmir'e bakan ya da devlet büyükleri geldiğinde birçok ambulans orada hazır bekletiliyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü bu sefer onların görev yerleri boş kalıyor. Bir vaka olduğunda ve ambulans o vakaya gidemediğinde bunun hesabını kim verecek?'
Çoğaltmak değil doğru kullanılmalı
Ambulans sayısının artırılmasının sorunu çözmeyeceğini, ambulansların doğru kullanılmadığı sürece 50 tane de alınsa fayda sağlamayacağını belirten Doğruyol, 'Sen herkesi taşırsan, o siyasetçinin yakını, bu siyasetçinin yakını diye, değil 20 tane 50 tane de alsan yetmez. O ambulans oraya giderken yakıt kullanıyor, bunun amortismanı var, içindeki 3 tane personelin fazla mesaileri var. Yazık, günah yani. Sıkıntılarımı yetkililere ilettim. Birkaç tane sıkıntı var, bu sıkıntıları aşmazsanız, 112 ile ilgili çok şey var söyleyeceğim diye. Ambulanslardaki sıkıntılar çözülmezse, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bile başvurmayı düşünüyorum' dedi.