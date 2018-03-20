Ambulans, hasta nakil aracı değildir

Devletin 112 Acil Servis ambulanslarının şehirlerarası hasta nakil araçlarına dönüştürüldüğünü belirten Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, 'Artık ambulanslar hasta nakil aracı olarak kullanılıyor. Bu durum siyasete bile malzeme ediliyor' dedi

Ali Budak- Hasta ya da yaralıları en acil şekilde hastaneye ulaştırmak gibi hayati bir göreve sahip olan

Sorumluluğu kimi alacak?

Yakın dönemde Kısık Sanayi Sitesi'nde görevli bir ambulansın Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Doğruyol, 'Ambulansı buradan Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'dan gelirken de bir hasta getiriyorlar. Kısık'taki ambulansın yeri boşalıyor ya, oraya beşinci sıradaki ambulans gidiyor trafik kazasında. Bu ne demek biliyor musun? Kısık'a en yakın ambulans Ankara'ya gitmiş, hasta götürmüş. Onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul. Yanındaki derken ambulanslar bölge bölge ayrılmıştır. Bir şey olduğunda, beşinci sıradaki yani en uzaktaki ambulans vakaya gidiyor. İkinci ambulansın buraya gitmesi 5 dakikaysa, beşinci ambulansın buraya gitmesi 25 dakika. Yani mesafe uzuyor. Burada bir trafik kazası oldu, 5 dakikada gidecek ambulansa sen görev vermişsin, oranın asıl ambulansını hasta nakline göndermişsin. Beşinci sıradakini göndermişsin vakaya. Trafik kazasında kişi hayatını kaybederse bunun sorumluluğunu kim alacak. İdareci alacak, onun alması lazım' diye konuştu.

Ambulanslar bile siyasette kullanılıyor

112 ambulansının ölüm riski taşıyan vakalara gitmesi gerektiğine de vurgu yapan Doğruyol, şöyle devam etti: 'Adam başım ağrıyor diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ben bir haftadır gribim diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ama şimdi ambulanslarımız siyaseten kullanıldığı için adam başım ağrıyor dese de gidiyor, başka bir şey dese de gidiyor. Bu şekle düşmüş artık iş. Hasta nakli de senin annen benim annem değil. O siyasetçinin tanıdığı, bu siyasetçinin tanıdığı gidiyor. Bir ara milletvekillerinin, bakanların 112 ambulanslarıyla gezdiklerini duydum. İzmir'e bakan ya da devlet büyükleri geldiğinde birçok ambulans orada hazır bekletiliyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü bu sefer onların görev yerleri boş kalıyor. Bir vaka olduğunda ve ambulans o vakaya gidemediğinde bunun hesabını kim verecek?'

Çoğaltmak değil doğru kullanılmalı

Ambulans sayısının artırılmasının sorunu çözmeyeceğini, ambulansların doğru kullanılmadığı sürece 50 tane de alınsa fayda sağlamayacağını belirten Doğruyol, 'Sen herkesi taşırsan, o siyasetçinin yakını, bu siyasetçinin yakını diye, değil 20 tane 50 tane de alsan yetmez. O ambulans oraya giderken yakıt kullanıyor, bunun amortismanı var, içindeki 3 tane personelin fazla mesaileri var. Yazık, günah yani. Sıkıntılarımı yetkililere ilettim. Birkaç tane sıkıntı var, bu sıkıntıları aşmazsanız, 112 ile ilgili çok şey var söyleyeceğim diye. Ambulanslardaki sıkıntılar çözülmezse, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bile başvurmayı düşünüyorum' dedi. - Hasta ya da yaralıları en acil şekilde hastaneye ulaştırmak gibi hayati bir göreve sahip olan ambulans lar, bugünler de farklı görevlerde de kullanılıyor. Amacı can kurtarmak olan ambulansların artık çoğu zaman hasta nakil aracı olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, 'Devletin 112 acil servis ambulansları artık hasta nakil araçlarına dönüştü. Onlar o kadar kötü duruma düştü ki. Adam buradan Ankara'ya hasta sevk ediyor. Ankara'dan buraya, buradan Konya'ya, Diyarbakır'a. Ambulans, 4-5 tane personelle çıkıyor buradan, Ankara'ya hasta götürüyor. O ambulans gittiğinde, burada onun yeri boş kalıyor. Burada bir olay yaşanırsa ne olacak?' diye sordu.Yakın dönemde Kısık Sanayi Sitesi'nde görevli bir ambulansın Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Doğruyol, 'Ambulansı buradan Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'dan gelirken de bir hasta getiriyorlar. Kısık'taki ambulansın yeri boşalıyor ya, oraya beşinci sıradaki ambulans gidiyor trafik kazasında. Bu ne demek biliyor musun? Kısık'a en yakın ambulans Ankara'ya gitmiş, hasta götürmüş. Onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul, onun yanındaki meşgul. Yanındaki derken ambulanslar bölge bölge ayrılmıştır. Bir şey olduğunda, beşinci sıradaki yani en uzaktaki ambulans vakaya gidiyor. İkinci ambulansın buraya gitmesi 5 dakikaysa, beşinci ambulansın buraya gitmesi 25 dakika. Yani mesafe uzuyor. Burada bir trafik kazası oldu, 5 dakikada gidecek ambulansa sen görev vermişsin, oranın asıl ambulansını hasta nakline göndermişsin. Beşinci sıradakini göndermişsin vakaya. Trafik kazasında kişi hayatını kaybederse bunun sorumluluğunu kim alacak. İdareci alacak, onun alması lazım' diye konuştu.112 ambulansının ölüm riski taşıyan vakalara gitmesi gerektiğine de vurgu yapan Doğruyol, şöyle devam etti: 'Adam başım ağrıyor diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ben bir haftadır gribim diyorsa gitmemesi gerekiyor. Ama şimdi ambulanslarımız siyaseten kullanıldığı için adam başım ağrıyor dese de gidiyor, başka bir şey dese de gidiyor. Bu şekle düşmüş artık iş. Hasta nakli de senin annen benim annem değil. O siyasetçinin tanıdığı, bu siyasetçinin tanıdığı gidiyor. Bir ara milletvekillerinin, bakanların 112 ambulanslarıyla gezdiklerini duydum. İzmir'e bakan ya da devlet büyükleri geldiğinde birçok ambulans orada hazır bekletiliyor. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü bu sefer onların görev yerleri boş kalıyor. Bir vaka olduğunda ve ambulans o vakaya gidemediğinde bunun hesabını kim verecek?'Ambulans sayısının artırılmasının sorunu çözmeyeceğini, ambulansların doğru kullanılmadığı sürece 50 tane de alınsa fayda sağlamayacağını belirten Doğruyol, 'Sen herkesi taşırsan, o siyasetçinin yakını, bu siyasetçinin yakını diye, değil 20 tane 50 tane de alsan yetmez. O ambulans oraya giderken yakıt kullanıyor, bunun amortismanı var, içindeki 3 tane personelin fazla mesaileri var. Yazık, günah yani. Sıkıntılarımı yetkililere ilettim. Birkaç tane sıkıntı var, bu sıkıntıları aşmazsanız, 112 ile ilgili çok şey var söyleyeceğim diye. Ambulanslardaki sıkıntılar çözülmezse, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bile başvurmayı düşünüyorum' dedi.