Ambulansın çarptığı kadın öldü

İZMİR'İN Karabağlar İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı 57 yaşındaki Bilge Öztürk, kaldırıldığı hastanede öldü

Ambulansın çarptığı kadın öldü
Olay, dün öğle saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Bilge Öztürk'e, Arif Uğurlu yönetimindeki 35 Y 7593 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Öztürk'ü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan ambulans şoförü Uğurlu'nun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlere ve soruşturmaya devam ediliyor.

 

Kaynak: DHA
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